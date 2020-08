Van de Beek erkent: ‘Zonder corona was de situatie misschien anders’

Donny van de Beek weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. Voor de middenvelder van Ajax lijkt op dit moment geen concrete interesse, ondanks dat hij al geruime tijd op de radar staat van Real Madrid en Manchester United. Na de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht (5-1) van donderdagavond zegt Van de Beek dat er nog geen duidelijkheid is over waar hij volgend seizoen speelt.

"Het is sowieso een heel rommelige periode qua transfers", erkent Van de Beek, die in januari al een akkoord zou hebben gesloten met Real Madrid over een meerjarig contract; naar verluidt kon Ajax rekenen op 55 miljoen euro als de transfer deze zomer rond zou komen. De wereld ziet er zeven maanden later echter heel anders uit. "Er is nog helemaal niets zeker. Ik ben nog steeds speler van Ajax, waar ik nog altijd trots op ben", vertelt de middenvelder aan FOX Sports.

Van de Beek, die in de tweede helft meedeed tegen FC Utrecht en de aanvoerdersband droeg, zegt het belangrijk te vinden dat een eventuele nieuwe club laat blijken hem graag te willen hebben. Verder spreekt hij van een 'superzware periode' door de coronacrisis. "Die heeft op verschillende manieren invloed gehad, ook op de transfers. Als er geen corona was geweest, was het nu misschien anders geweest. Het is afwachten hoe alles gaat lopen. Er is nog geen duidelijkheid."

Van de interviews over transfers heeft Van de Beek langzamerhand wel genoeg, erkent hij met een glimlach. "Je moet steeds hetzelfde zeggen. Wat ik zeg: er is nog geen duidelijkheid. Ik ben nog steeds hier, maar heb na al die jaren nog altijd veel plezier", maakt hij duidelijk. "Als ik volgend seizoen ook nog bij Ajax speel, heb ik er nog steeds veel plezier in. Mij zul je niet horen klagen. Als het moment er komt en alles klopt, overweeg ik de stap te maken."