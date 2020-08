Heimir Hallgrimsson wil rentree Luis Suárez bij Ajax dwarsbomen

Luis Suárez kan zijn loopbaan in Qatar vervolgen, zo verzekert beIN Sports donderdag. Al-Arabi zou contact hebben gezocht met het management van de aanvaller, die nog maar een jaar op de loonlijst van Barcelona staat. Spaanse media stellen dat Barcelona nog geen aanstalten heeft gemaakt om de verbintenis van Suárez, die in januari 34 jaar wordt, te verlengen en het ligt dan ook voor de hand dat de wegen over maximaal een jaar gaan scheiden. Een vertrekt deze zomer uit het Camp Nou kan echter ook niet worden uitgesloten.

Trainer Heimir Hallgrimsson zou de clubleiding van Al-Arabi namelijk dringend hebben verzocht om de komst van Suárez mogelijk te maken. Uit de eerste contacten tussen het kamp-Suárez en Al-Arabi zou zijn gebleken dat het niet alleen om oriënterende interesse gaat: de Qatarese club zou ook naar de financiële voorwaarden bij een eventuele transfer hebben gevraagd. Het is onwaarschijnlijk dat Al-Arabi in staat is om het huidige salaris van Suárez, vijftien miljoen euro netto op jaarbasis, te evenaren.

Ofschoon Suárez nog maar een jaar op de loonlijst staat, bevat de verbintenis wel een optie voor nóg een seizoen. Dan moet de Uruguayaan wél een bepaald aantal wedstrijden spelen om in aanmerking te komen voor een automatische contractverlenging tot de zomer van 2022, zo gaf voorzitter Josep Maria Bartomeu onlangs aan. Suárez wimpelde in juli enkele biedingen uit de Major League Soccer af, zo verzekerden Spaanse media afgelopen maand. Hij zou per se nog minimaal een seizoen bij Barcelona willen blijven.

Qatarese media stellen dat Al-Arabi bereid is om Suárez een contract voor drie jaar aan te bieden én zeer aantrekkelijke salarisvoorwaarden. Dat zou een hard gelag zijn voor bijvoorbeeld Ajax, waar de rentree van de aanvaller altijd als een serieuze optie beschouwd is gebleven. “Maar dan moet alles passen”, gaf Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf een jaar geleden aan. “Barcelona mag niet te veel voor hem vragen, de speler zelf zal salaris moeten inleveren en Ajax moet voorin een vacature hebben.”

“Al zal de deur voor hem altijd open staan. Zo kan hij zijn woorden graag bij Ajax terug te keren waarmaken.” Zo stond Ajax een jaar geleden stil bij de deal die Suárez naar Amsterdam had gebracht. “Precies twaalf jaar geleden hadden we Luis Suárez gehaald! Geen verkeerde keuze, toch?”, meldde Ajax op 9 augustus 2019 op Twitter. Suárez reageerde in het Engels op trotse wijze. “Een van mijn beste beslissingen die ik ooit in mijn carrière heb gemaakt, tekenen voor een club die mij alles heeft gegeven”, aldus Suárez, die daarna in het Nederlands schreef. “Ik ben altijd van Ajax.”

Op 9 augustus 2007 maakte Suárez de overstap van FC Groningen naar Ajax. De Uruguayaan zou in totaal drieënhalf jaar blijven bij de Amsterdamse club en speelde daarna voor Liverpool en Barcelona. De 111-voudig international van Uruguay speelde in totaal 159 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists afleverde.