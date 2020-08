Kenneth Perez fileert ‘jankerd’ van Ajax: ‘Alleen wij praten er nu over’

Nicolás Tagliafico is donderdagavond in de oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht (5-1) ontsnapt aan een rode kaart. In de eerste helft raakte de linksback van Ajax na een uittrap van Maarten Stekelenburg verwikkeld in een luchtduel met Gyrano Kerk aan de zijlijn. Nadat hij fysiek werd afgetroefd door Kerk en op het gras terechtkwam, leek Tagliafico na te trappen richting zijn tegenstander.

Het incident ontging arbiter Dennis Higler en tijdens de oefenwedstrijd werd geen gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter. Kenneth Perez denkt dat Ajax daar blij mee mag zijn. "Dit heeft Tagliafico wel vaker", zegt de analist van FOX Sports over agressieve uitspattingen van de Argentijn. "Hij is eigenlijk best wel een jankerd voor iemand met zijn eigen harde spel. Ik zie hem heel vaak rollen en doen..."

"Je kunt misschien zeggen dat dat het Zuid-Amerikaanse in hem is, maar het is niet heel leuk. Met een VAR is dit een rode kaart", stelt Perez. "Het zit in zijn spel opgesloten. Nu praat niemand erover, behalve wij dan. Met een VAR was dit rood geweest." Volgens de oud-voetballer was dat echter niet het enige moment van de wedstrijd waarop Ajax goed wegkwam.

In de twaalfde minuut, bij een stand van 1-0, nadat Bart Ramselaar in het strafschopgebied werd getorpedeerd door Noussair Mazraoui. Gustafson zocht oog in oog met Maarten Stekelenburg de linkerhoek op en trof de paal. Uit de wedstrijdbeelden bleek dat Stekelenburg al zijn doellijn verliet voordat Gustafson de bal aanraakte. "Hij is te vroeg", aldus Perez. "Dan had je weer een kans als penaltynemer. Met een VAR zou FC Utrecht twee keer voordeel hebben gehad."