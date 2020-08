Robin van Persie: ‘Hij heeft de potentie om een geweldige trainer te worden’

Robin van Persie voorziet een mooie trainersloopbaan voor ex-teamgenoot Mikel Arteta. De oud-middenvelder uit Spanje maakte ruim drie jaar deel uit van de technische staf van Josep Guardiola bij Manchester City, alvorens hij in december 2019 door Arsenal als manager werd aangetrokken. In zijn eerste seizoen eindigde Arsenal weliswaar als achtste, maar dankzij de winst van de FA Cup spelen de Londenaren komend seizoen wél in de Europa League.

Van Persie speelde één seizoen samen met Arteta bij Arsenal, maar hij kent de Spanjaard sowieso goed. “Mikel was een goede voetballer, hij was altijd fit, hij was de verbinding tussen het middenveld en de aanval en hij pikte regelmatig zijn doelpunten mee”, vertelt de Nederlander donderdag in gesprek met Engelse media. “Ik denk dat hij ook de potentie heeft om een geweldige trainer te worden. Dat zei ik zelfs al nadat ik een paar trainingen had bekeken, of delen ervan.”

“De manier waarop Mikel in de media overkomt, de manier waarop hij zijn team laat spelen. Het is zeer veelbelovend, zeer positief”, benadrukt de oud-Gunner, die zelf acht jaar voor de Londenaren uitkwam, alvorens hij naar Manchester United vertrok. Van Persie vraagt om geduld voor Arteta. “Hij heeft tijd nodig. Soms kijk je naar teams of kijk je naar een trainer en denk je bij jezelf: ‘Ok, deze trainer kan er zelfs in tweehonderd jaar niet voor een omslag gaan zorgen. Maar als ik naar Mikel kijk, dan zie ik verandering, ik zien positieve veranderingen en kleine dingen gebeuren. Hoe ze samenspelen, hoe ze samen verdedigen.”

“Het is meer een team. In aanvallend opzicht, maar ook defensief gezien. Het ziet er ook beter uit bij standaardsituaties. Dat was altijd een heikel punt”, weet Van Persie, die David Luiz als voorbeeld noemt. “Hij heeft goede wedstrijden gespeeld. Mikel brengt vertrouwen over aan de spelers en de meeste spelers nemen dat mee in hun spel, spelen goed én spelen echt voor de trainer.” Martin Keown is het roerend met Van Persie eens: de voormalig verdediger denkt dat de FA Cup-winst als springplank voor meer succes kan worden gebruikt. “Het winnen van prijzen bewijst dat het klikt. Je ben goed genoeg om teams te verslaan die competities kunnen winnen”, stelt de Engelsman.

“Je wil natuurlijk de Premier League winnen, of in ieder geval in de top vier eindigen. Arteta is ambitieus genoeg om dat ook te willen”, benadrukt Keown, die in twee periodes liefst dertien jaar voor Arsenal uitkwam. “Hij heeft een geweldige start achter de rug en dit is ook goed voor zijn zelfvertrouwen. Hij was een rookie manager, maar niet meer na het winnen van een prijs. Dat is nu de vervolgstap voor Arteta. Het is in ieder geval goed voor de spelers om te zien dat een prijs kunnen winnen, dat ze in een finale van Chelsea kunnen winnen, maar het is een blijft een rebuilding project voor Arteta en Arsenal.”