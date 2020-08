AD: De reden waarom Tom Beugelsdijk bij ADO Den Haag vertrekt

Tom Beugelsdijk is op weg van ADO Den Haag naar Sparta Rotterdam. Het Algemeen Dagblad meldt donderdagavond dat de Haagse club vooral om financiële redenen ervoor kiest om de dertigjarige publiekslieveling te laten gaan. Na een minder geslaagd avontuur bij FSV Frankfurt in de 2. Bundesliga keerde Beugelsdijk in de zomer van 2015 terug naar Den Haag, waar hij volgens het dagblad ‘een flink salaris’ opstrijkt.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Sparta geen transfersom hoeft te betalen voor het nog een jaar doorlopende contract van de verdediger met de Hofstedelingen. De ruimte die vrijkomt in het salarisbudget door zijn vertrek, brengt ADO namelijk in de gelegenheid om zich op meerdere plekken te versterken. Met Peet Bijen heeft de Haagse club bovendien al een centrale verdediger aangetrokken.

Sparta toonde twee jaar geleden ook al concrete interesse in Beugelsdijk, maar ADO wilde destijds geen medewerking verlenen. De club uit Rotterdam-West was immers een concurrent en Beugelsdijk de absolute ambassadeur van ADO. Het vertrek van Beugelsdijk kan nu echter eenvoudiger worden opgevangen en zijn vertrek zorgt ervoor dat de selectie van nieuw elan kan worden voorzien. ADO bouwt immers aan een team met jonge spelers en wil van een groot gedeelte van de oudere spelers af.

Sparta-trainer Henk Fraser liet zondag na de 3-0 oefennederlaag tegen Feyenoord reeds weten dat zijn verdediging dringend versterking nodig heeft. Beugelsdijk maakte tien jaar geleden zijn debuut voor ADO. Hij had twee korte dienstverbanden bij FC Dordrecht en FSV Frankfurt en was sinds de zomer van 2015 weer actief in Den Haag. De teller bij ADO staat op 191 duels, 15 goals en 12 assists.