ADO diep geschokt door overlijden van jeugdspeler Max Wang (15)

ADO Den Haag is diepbedroefd door het plotselinge overlijden van jeugdspeler Kairan (Max) Wang. De pas vijftienjarige speler, die uitkwam voor ADO Onder-15, is om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De club heeft donderdag in besloten kring een condoleanceavond georganiseerd voor Wang, waarbij mensen de gelegenheid hadden om afscheid te nemen en de nabestaanden te condoleren.

ADO meldt niet hoe Wang precies om het leven is gekomen, maar volgens De Telegraaf is de jonge voetballer twee weken geleden op vrijdag verdronken in de zee bij Monster. Samen met twee vrienden raakte hij in de problemen bij De Zandmotor door de onvoorspelbare en sterke stroming aldaar. Zijn twee vrienden werden gered door bezoekers van het strand, maar ondanks intensieve zoekacties op vrijdagavond en zaterdag werd Max niet gevonden. Een dag later vonden wandelaars zijn lichaam op het strand van Monster.

"Vol ongeloof en machteloosheid werden we afgelopen week opgeschrikt door het dramatische bericht over Max", vertelt algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO. Hij noemt Wang een 'zeer sociale en gewaardeerde jongen' die in de bloei van zijn leven was. " Het is verschrikkelijk, niet te bevatten en raakt ons allen hard. Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden, stafleden en teamgenoten van Max. Vanzelfsprekend zal ADO Den Haag er alles aan doen om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben de uitdrukkelijke wens van de familie om een aantal dagen te wachten met het brengen van dit nieuws uiteraard gerespecteerd."

Wang, die als centrale verdediger speelde, verhuisde ongeveer 5,5 jaar geleden met zijn ouders van China naar Nederland. Het talent begon zijn prille carrière in Nederland bij DHC Delft en speelde vlak daarna ook voor HBS Craeyenhout. Hij werd in 2017 overgenomen door ADO en maakte daar indruk, zo schrijft de club. Zo werd Wang eerder dit jaar uitgenodigd voor China Onder-16. Wegens het coronavirus kon hij niet naar de ploeg afreizen. "Het is onwerkelijk en intens verdrietig dat we nooit zullen weten hoe de carrière van Max gelopen zou zijn", schrijft ADO.