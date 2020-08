Transfer van Sarina Wiegman vindt mogelijk plaats binnen 24 uur

Sarina Wiegman lijkt te gaan vertrekken als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Volgens Sky Sports bevinden de gesprekken tussen Wiegman en de Engelse bond over het bondscoachschap aldaar zich in de afrondende fase. Wiegman wordt in Engeland de opvolger van Phil Neville, al is het nog niet duidelijk wanneer ze precies begint aan haar nieuwe baan.

Neville heeft een contract tot medio 2021, het jaar waarin de Olympische Spelen in Tokio zullen plaatsvinden. Hij heeft al aangegeven in ieder geval niet te zullen bijtekenen, maar het is nog de vraag of Neville zijn contract gaat uitdienen of per direct wordt vervangen door Wiegman. Sky Sports meldt dat de aanstelling van de Nederlandse trainer vrijdag al bevestigd zou kunnen worden. De KNVB wil nog niet bevestigen dat het vertrek van Wiegman aanstaande is.

‘Sarina Wiegman kan Leeuwinnen verlaten voor monstersalaris’

The Times, De Telegraaf en de BBC schreven deze week over de mogelijke overstap van Sarina Wiegman. Lees artikel

De bond laat weten met Wiegman te hebben gesproken over haar toekomst na 2021 en is van plan om nadere gesprekken met haar te voeren. Het contract van de vijftigjarige succescoach, die Oranje in 2017 loodste naar de eindzege op het EK en in 2019 tot de finale van het WK, loopt in de zomer van 2021 af. Engeland werd derde en vierde op de afgelopen twee WK's en hoopt met Wiegman verdere stappen richting de wereldtop te zetten.

Over de interesse van de FA werd deze week al bericht door Nederlandse en Engelse media. Naar verluidt kan Wiegman 450.000 euro per jaar opstrijken in Engeland, een bedrag dat door De Telegraaf werd bestempeld als monstersalaris. Eerder vertelde de bondscoach van Oranje dat ze haar volgend jaar aflopende contract in principe wil verlengen tot en met verplaatste EK, dat in de zomer van 2022 gaat plaatsvinden. "Het is nog steeds mijn ambitie om beide toernooien te doen", zei de 104-voudig international, ook doelend op de Olympische Spelen in Japan.