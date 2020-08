Ten Hag ontwijkt moeilijke vraag over rugnummers Lang en Promes

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht voerde trainer Erik ten Hag een ongemakkelijk gesprek bij FOX Sports met Kenneth Perez en Jan-Joost van Gangelen. De trainer kon niet uitleggen waarom Noa Lang als enige speler in de basisopstelling geen rugnummer heeft dat aansluit bij zijn positie op het veld.

De definitieve rugnummers voor het komend seizoen zijn nog niet toegekend bij Ajax. In de oefenwedstrijd van donderdagavond, die om 18.45 uur begint, dragen de spelers rugnummers 1 tot en met 11, op basis van hun positie; zo speelt Daley Blind met nummer 4 in plaats van zijn gebruikelijke nummer 17. Er is alleen geen nummer 10. Dusan Tadic, die normaal gesproken met nummer 10 speelt, blijft met klachten uit voorzorg aan de kant bij Ajax. Zijn vacante rugnummer blijft ongebruikt. Ook Klaas Jan Huntelaar heeft klachten en zit thuis.

Perez was in het bijzonder benieuwd naar de reden daarvoor. "Wil Dusan Tadic nummer 10 niet afgeven of wil Noa Lang niet met nummer 10 spelen? Het tweede is het zeker niet. Ik denk dat de coach niet nummer 10 aan Noa Lang wil geven", speculeerde hij voordat Van Gangelen de vraag stelde aan Ten Hag. Die was er niet van onder de indruk. "Nou, en? De nummer 10 is niet opgesteld", repliceerde hij.

"Erik, antwoord nou. Dat is toch geen antwoord", verzuchtte Perez. Ten Hag benadrukte daarna dat Lang niet eens op de nummer 10-positie zal spelen: Quincy Promes staat daar opgesteld. Die draagt echter nummer 11. "De vaste nummers zijn er nog niet. Het is een vreemde transferwindow. De nummers zijn nog niet toegekend", was het enige wat Ten Hag erover kwijt wilde.