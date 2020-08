St. Mirren krijgt ‘nee’ te horen van aanvaller van PSV

Joël Piroe heeft op dit moment geen oren naar een dienstverband bij St. Mirren op huurbasis. De nummer negen van het afgelopen seizoen in de Schotse Premiership heeft volgens het Eindhovens Dagblad concrete interesse in de spits van PSV, maar op dit moment focust hij zich volledig op zijn kansen in het Philips Stadion. Voorlopig heeft St. Mirren een 'nee' te horen gekregen van het kamp-Piroe.

De berichtgeving van het Eindhovens Dagblad volgt op een artikel in the Scottish Sun: de Britse krant schreef woensdag over de belangstelling van St. Mirren en meldde dat Piroe daarnaast al langere tijd wordt gevolgd door Juventus en Everton. De 21-jarige aanvaller bracht het afgelopen seizoen op huurbasis door bij Sparta Rotterdam en het is nog niet bekend welke plannen PSV met hem heeft voor de komende jaargang.

Piroe kwam in dienst van Sparta tot achttien wedstrijden in de Eredivisie, maar kreeg slechts eenmaal een basisplaats. In totaal noteerde hij 383 speelminuten en daarin scoorde hij 2 keer. Bovendien speelde hij aan het begin van het seizoen, nog voordat hij verhuurd werd, twee duels voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde hij eenmaal. Piroe ligt nog twee seizoenen vast in Eindhoven.

In juni liet technisch manager Henk van Stee van Sparta weten dat hij volgend seizoen graag opnieuw wil beschikken over Piroe en Dante Rigo, de andere huurling van PSV. "Joël heeft dit seizoen wel wat minder minuten gespeeld, maar ook laten zien dat hij mogelijkheden heeft. We zien bij ons in de toekomst zeker ook kansen voor hem. Over beide spelers zijn we qua prestaties en houding gewoon goed te spreken", zei Van Stee.