De Nederlander die fysiotherapeut werd bij de nationale ploeg van Afghanistan

Toen Kevin van Geel via via gepolst werd met de vraag of hij fysiotherapeut wilde worden bij de nationale ploeg van Afghanistan, dacht hij aanvankelijk in Bananasplit terechtgekomen te zijn. Het aanbod bleek echter geen grap en inmiddels maakt de Tilburger al bijna vier jaar deel uit van de technische staf van het Aziatische land. Het bracht hem op een rijtje plekken waar hij aanvankelijk nooit gedacht had te komen. “Soms besef je dat je heel veel geluk hebt om een mooie, bijzondere baan als deze te hebben. Dat is goed om je af en toe te realiseren.”

Door Chris Meijer

Of Van Geel ook maar iets wist van het Afghaanse voetbal voor 2017? Nog voor de vraag volledig gesteld is, buldert hij het al uit van het lachen. Nee, hij had op dat moment werkelijk geen flauw idee waarin hij terechtgekomen was. “Ik had maar een maand om me voor te bereiden en ben me gaan inlezen. Ik las al snel dat er best wat Nederlandse jongens in dat team speelden, dus dat gaf me al een goed gevoel. Maar voor ik in het vliegtuig stapte, had ik niemand gezien behalve Anoush”, vertelt Van Geel aan Voetbalzone. Met Anoush doelt hij op Anoush Dastgir, op dat moment de assistent van bondscoach Otto Pfister bij de nationale ploeg van Afghanistan. Dastgir werd geboren in Afghanistan, maar groeide op in Nederland en speelde voor onder meer NEC Nijmegen, VVV-Venlo, VV Capelle en FC Lienden. Ondanks zijn relatief bescheiden loopbaan maakte hij in 2015 zijn debuut in de nationale ploeg van Afghanistan en nadat hij twee jaar later al op 27-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière zette, bleef hij in eerste instantie als assistent aan de Afghaanse ploeg verbonden.

Vluchteling wordt bondscoach: ‘Als je er alles aan doet, kun je niet falen’

Voetbalzone sprak in 2018 uitgebreid met Anoush Dastgir over zijn weg naar het bondscoachschap van Afghanistan. Lees artikel

Op het moment dat Dastgir net in functie was getreden als assistent, liep hij met knieproblemen bij een fysiotherapeut in Nijmegen. Met hem deelde hij dat hij voor de Afghaanse nationale ploeg nog een fysiotherapeut zocht. Of hij toevallig iemand wist die de voetbalwereld een beetje kende en iets zag in deze uitdaging? “Ik deed weleens wat consultancy voor profvoetballers en clubs, dus via die vriend is het balletje gaan rollen.” Toch was Van Geel nog niet direct volledig overtuigd toen hij via de goede bekende hoorde van de vacature. Opnieuw klinkt een uitbundige lach. “Ik kan je vertellen hoe dat een beetje gegaan is. Je kan misschien begrijpen dat ik dacht dat ik in Bananasplit zat. Nadat ik het telefoontje kreeg van ‘goh, zou je fysio willen worden bij Afghanistan’, heb ik eerst vijf minuten overal zitten te kijken of er camera’s waren. Dat kon niet anders, dacht ik. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Maar aan de andere kant schrok ik er ook wel een beetje van, want we weten allemaal dat Afghanistan best onveilig is en dat daar heel veel ellendige dingen gebeuren.”

“Ik heb er goed over gesproken en Anoush vertelde dat we nooit in Afghanistan zouden komen, omdat het door de FIFA onveilig is verklaard. De thuiswedstrijden spelen we in Dubai, Qatar of Tadzjikistan, dat zijn veilige landen. Ik was na die gesprekken vrij snel heel enthousiast, maar ik heb een vrouw en een kind en die hebben daar ook wat over te zeggen. Gelukkig heb ik een hele lieve vrouw, die zei: ‘Dit is zo’n mooie kans, die moet je gewoon pakken’. Ik ben ingestapt, niet wetende wat er ging komen”, vervolgt Van Geel. Nog geen maand later vond hij zichzelf terug op Schiphol, om samen met de Nederlandse spelers Farshad Noor, Omid Popalzay en Milad Intezar (ook Omran Haydary, Faysal Shayesteh en Najim Haidary maakten afgelopen jaren geregeld deel uit van de selectie) en Dastgir richting Qatar te vliegen. De Afghaanse ploeg sloeg voorafgaand aan het kwalificatieduel voor de Azië Cup met Vietnam, dat werd afgewerkt in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe, de tenten op in de Golfstaat.

De technische staf van Afghanistan, met in het midden Dastgir en als tweede van links Van Geel.

“Ik was zeker positief verrast. Als je aan Afghanistan zelf denkt, denk je aan ellende, bombardementen en verwoeste steden. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Als je dan met het Afghaans elftal in Qatar terechtkomt waar alles tot in de puntjes geregeld is. Ja, dat had ik niet verwacht en dat is best bijzonder. Stonden we daar ineens op een trainingscomplex voor het WK 2022, dat kijk je wel even je ogen uit.” Wat Van Geel ook bijzonder verbaasde toen hij in Qatar uit het vliegtuig stapte, was het weer. Eind maart toucheerde het kwik in het Midden-Oosten al de veertig graden. “Dat heeft me als fysiotherapeut een stukje kennis gegeven. Want hoe maak je de trainingsbelasting nu ideaal met dat weer? Ga je dan ‘s ochtends de gym in en train je ‘s avonds op het veld? Je hebt aanpassingstijd nodig. Ik heb zelf ook op amateurniveau gevoetbald en als er iemand uitvalt, stap ik nog weleens als pion in. Het is onbeschrijfelijk, ik vergelijk het altijd met dat je in een sauna gaat voetballen. Het is zó benauwd, twee sprintjes en je bent je adem kwijt. Jongens die in Thailand of Australië spelen, zijn dat wel gewend. Maar voor die jongens die uit Europa komen, is het even schakelen.”

Tijdens de week in Qatar kreeg Van Geel al snel in de gaten dat zijn uit Iran afkomstige voorganger er een iets andere werkwijze op nahield dan hij vanuit Nederland gewend was. “Naar mijn idee werd er nog niet echt met een westerse filosofie gewerkt. Ze waren vooral bezig met masseren, die jongens een beetje verwennen. Zo gaat dat in Nederland niet. Natuurlijk hebben we een masseur bij ons en worden die jongens even losgemaakt ‘s avonds, na zware trainingen of sessies in de gym. We gingen naar blessurepreventie kijken, want die jongens moesten fit blijven en massages zijn daar niet de oplossing voor. Trainingsbelasting is daarin belangrijk. Ga je bijvoorbeeld trainen op de dag na een wedstrijd? Of laat je de jongens die gespeeld hebben apart trainen?”

Van Geel bekent dat het voor hem ook even zoeken was. Ondanks dat hij wel bekend was met de voetbalwereld, had hij in principe nog geen ervaring in een dergelijke functie. “Dat is moeilijk”, knikt hij. “Maar goed, ik heb daarin veel geleerd en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen van Anoush en de Afghaanse voetbalbond. Ik heb plannen aangebracht zoals ik denk dat het moest en dat hebben we als team geëvalueerd. Natuurlijk is het een leerproces, waarin je jezelf af en toe tegenkomt en denkt: hm, misschien had ik dit toch op een iets andere manier moeten aanpakken. Dingen waar je niet over had nagedacht. Voorafgaand aan de eerste keer dat ik meeging kreeg ik bijvoorbeeld van Anoush de vrij hand om spullen te bestellen. Dus ik heb een heel arsenaal aan medisch materiaal samengesteld, maar later kwam ik toch nog tot de conclusie dat er dingen misten. Dan bestel je dat bij, maak je lijsten en dan ben je de volgende keer weer beter voorbereid.”

Ruim een jaar nadat Van Geel voor het eerst meereisde met de Afghaanse nationale ploeg, werd Dastgir gepromoveerd tot bondscoach. Met Shabir Isoufi, voormalig speler van onder meer AZ, Feyenoord, Excelsior, FC Dordrecht en Telstar en zevenvoudig Afghaans international, kwam er tevens een Nederlander bij in de technische staf als assistent. ‘Wil je blijven? Want ik werk prettig met je samen’, kreeg Van Geel te horen van Dastgir. “Nou, dat zag ik zeker zitten”, brengt hij in herinnering. Het betekent dat Van Geel inmiddels al bijna vier jaar normaal gesproken om de twee of drie maanden onbetaald verlof opneemt bij zijn werkgever in Nederland. “Het is goed te combineren en mijn werkgever in Nederland gunt het me ook.”

“Mijn collega’s in Nederland denken altijd dat ik op vakantie ga. Nou, ik werk harder dan in Nederland”, gaat Van Geel met een lach verder. “Je maakt echt lange dagen. Dat ik 24/7 bezig ben, is misschien overdreven. Maar ik ben wel zestien tot achttien uur per dag aan de gang. Ik sta tussen zeven en acht op, dan begint mijn dag. Pas tussen twaalf en een uur ga ik slapen. Daartussen ben ik continu bezig. Als de spelers aan het trainen zijn, ben ik de training aan het bekijken om te zien of er jongens pijntjes hebben of individueel met iemand aan het trainen. Als ze niet trainen, ben ik met hen bezig in de gym of programma’s aan het schrijven. Als je dan een stadion binnenloopt en je hebt even vijf minuten voor de warming-up om rond te kijken, moet je dat zeker doen om je te realiseren wat voor mooie baan je hebt.”

De functie bij de Afghaanse voetbalbond bracht Van Geel de afgelopen jaren op plekken waar hij zelf nooit verwacht had te komen. “Vietnam, Maleisië, Jordanië, Oman”, somt hij op. Afghanistan speelt zijn officiële thuiswedstrijden momenteel in Tadzjikistan. “Als je me hiervoor over Tadzjikistan had verteld, had ik gevraagd: ‘Kun je dat eten?’”, grapt Van Geel. “Het is een prachtig land, ik zou je aanraden even Google in te duiken en de afbeeldingen te bekijken. Dan denk je: is dit Azië? Het lijkt net Scandinavië. Je ziet op die reizen mooie, maar ook verschrikkelijke dingen. Op een trainingscomplex in Qatar heb je natuurlijk alles, daar kun je zelfs met een speler binnen trainen. Maar we zijn ook weleens op een achterafveldje gestopt, je weet dat je in bepaalde landen in kleedkamers komt die te vergelijken zijn met de lokale amateurclubs in Nederland. We spelen niet altijd in Bernabéu-achtige stadions.”

Van Geel (links): "Mijn collega’s in Nederland denken altijd dat ik op vakantie ga. Nou, ik werk harder dan in Nederland."

In het begin kwam het nog weleens voor dat Van Geel vanuit Nederland dertig tot veertig uur onderweg was naar het land van bestemming. “Dat is tegenwoordig niet meer zo. Die jongens worden nu in principe direct naar het land van bestemming gevlogen. Anoush en Shabir hebben wel wat dingen als speler meegemaakt, ze hadden bepaalde ervaringen opgedaan die ze als coach wilden veranderen. We hebben langzaam wat aangepast. We hebben als Nederlanders geprobeerd professionaliteit te scheppen en kennis daar naartoe te brengen. Je ziet dat steeds meer jongens gaan kiezen voor Afghanistan, waar ze dat in eerste instantie niet deden. Het is fantastisch dat we dat hebben kunnen creëren. Ik hoor met name van de spelers dat het vroeger anders ging. Dat ze bijvoorbeeld in mindere hotels zaten en de faciliteiten minder waren. Er is nu een gediplomeerde fysiotherapeut die weet waarover hij praat. In het begin was ik de enige fysio, maar we hebben de staf uitgebreid en er zijn een keeperstrainer, een materiaalman en een cameraman bijgekomen. De trainingen worden gefilmd en aan de hand van die beelden wordt er geanalyseerd met de spelers. Dat zijn allemaal stappen om te zorgen dat die jongens optimaal kunnen presteren.”

Het heeft een positieve invloed gehad op de resultaten van Afghanistan. Het land was ruim twee jaar geleden al heel dicht bij plaatsing voor de Azië Cup van 2019, maar toen moest het ticket voor het Aziatisch kampioenschap nog net aan Vietnam gelaten worden. Als er gevraagd wordt in hoeverre het Afghaanse elftal beter is geworden, klinkt direct een duidelijk antwoord. “Vijfhonderd procent”, reageert Van Geel stellig. “Als je kijkt naar wat Shabir en Anoush met z’n tweeën geflikt hebben... Ongekend. Ze zijn allemaal enorm bedreven in het systeem dat we spelen. Het is leuk om te zien dat al die jongens stappen hebben gemaakt, van de nummer één tot de nummer twintig. Mensen kijken vaak naar resultaten om het niveau te bepalen. Maar we hebben getracht om te oefenen tegen landen die gelijkwaardig of beter zijn dan wij, waar we ons aan willen meten. Voorheen werd er geoefend tegen bijvoorbeeld Cambodja en dan was iedereen blij als er gewonnen werd. Dat geeft een goed gevoel, maar je leert er niks van. Nu oefenen we tegen bijvoorbeeld Oman, dat is een land dat je het moeilijk wil maken. Daar word je beter van. Van Qatar hebben we zelfs bijna gewonnen. Dat we het de Aziatisch kampioen moeilijk maken, zegt wel wat over het proces waar we in zitten.”

De opmars van de Afghaanse ploeg maakt het nodige los in het door oorlog verscheurde land. “Spelers willen heel veel voor het land doen, ik proef dat het heel erg om eer gaat. In de voetballerij gaat het vaak om geld, maar daar gaat het hier echt niet om. Die jongens zijn allemaal zo trots als een pauw dat ze voor het nationale team mogen uitkomen. Die Europese jongens leven vergeleken met de mensen uit Afghanistan een luxe leventje. Dat wij een glimlach kunnen bezorgen bij de mensen uit Afghanistan door resultaten te boeken, is prachtig. Voetbal is voor die mensen een ontsnapping. Dat had ik niet verwacht, het is een van de dingen die mij het meest raakt.” Van Geel constateert dat de spelers in Afghanistan helden zijn, maar merkte zelf ook hoe zeer de nationale ploeg vanuit het land gevolgd wordt. Zijn Instagram-account wordt inmiddels gevolgd door ruim tweeduizend mensen. “Het is grappig om te zien dat het zo leeft. Je kan je in Nederland niet voorstellen dat je als supporter van Oranje de fysiotherapeut gaat volgen. Veel mensen weten waarschijnlijk niet eens wie het is. Daar werkt het wel zo.”

‘Ik moet niet nu al denken dat ik straks naar Bayern München ga’

Voetbalzone sprak in februari met Lechia Gdansk-aanvaller Omran Haydary, een van de sterspelers in de Afghaanse ploeg. Lees artikel

In de afgelopen jaren is er een hechte band ontstaan tussen Van Geel en een groot deel van de internationals. “In de fysiokamer vinden alle gesprekken plaats, die jongens luchten daar hun hart. Als tien jongens komen klagen dat ze de training te zwaar of niet leuk vonden, vorm ik een verlengstuk naar de trainers. Er komen ook geregeld jongens vanuit Denemarken naar Nederland om een weekje te revalideren. Er is veel contact met die jongens en als ze een pijntje hebben, sturen ze meteen een appje met: ‘He Kev, zou je hiernaar kunnen kijken?’ Of dat ik contact wil opnemen met de fysio van de club. Zeker de Nederlandse jongens klimmen wel in de telefoon als er iets is, een programmaatje voor de zomer of een schema om fit te worden in de zoektocht naar een nieuwe club.” De coronacrisis bood in dat opzicht overwerk voor Van Geel, want lang niet alle spelers van de Afghaanse ploeg kregen van hun club een schema mee om thuis aan hun fitheid te blijven werken. Bovendien verschilden de omstandigheden in de lockdown per land behoorlijk. Hij haalt de schouders op. “De ene helft zal straks enorm fit zijn en wedstrijden in de benen hebben, terwijl de andere helft daar meer moeite voor moet doen. Het is zeker uitdagend, zo moet je het ook zien. Iedereen heeft er last van, dus het is aan ons de taak om te zeggen: ‘Dit is een kans, iedereen zit hiermee. Als wij het goed doen, verschijnen we fitter aan de start’.”

Zoals het er nu naar uitziet, komt Afghanistan in principe pas in 2021 weer in actie als de uitwedstrijd tegen Bangladesh op het programma staat. Er is nog een minuscule kans dat de ploeg van Dastgir zich plaatst voor de derde ronde van de Aziatische kwalificatiecyclus voor het WK van 2022, maar dan moeten er in drie wedstrijden acht punten worden goedgemaakt op Oman. Met de huidige derde plaats in een groep met verder Qatar, India en Bangladesh plaatst Afghanistan zich wel voor de derde ronde van de kwalificatiecyclus voor de Azië Cup van 2023 in China. Dát is voorlopig het, in de woorden van Van Geel, reële doel. “Zelfs als we ons kwalificeren voor de volgende fase van de WK-kwalificatie, moet je nog een ronde overleven met Aziatische toplanden als Japan, Australië, Zuid-Korea en Iran. Je mag altijd dromen, maar het doel moet zijn om ons te kwalificeren voor de Azië Cup. We hebben er alle vertrouwen in en we gaan er keihard voor werken om ons voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een groot toernooi.”