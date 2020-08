Donderdag, 13 Augustus 2020

Transfer Thiago Alcántara wordt in gang gezet

Nuno Espirito Santo gaat een nieuw contract ondertekenen bij Wolverhampton Wanderers. De manager gaat na zijn krabbel circa 5,5 miljoen euro per jaar verdienen. (Daily Star)

West Bromwich Albion en Fulham azen op dezelfde spits. Beide Engelse clubs hebben het gemunt op Ivan Toney, die nog een jaar onder contract staat bij Peterborough United. (Football Insider)

Liverpool maakt werk van de komst van Thiago Alcántara. De Engelse topclub heeft zich officieel gemeld voor de Spaanse middenvelder, wiens contract nog een jaar doorloopt bij Bayern München. (BILD) De Engelse topclub heeft zich officieel gemeld voor de Spaanse middenvelder, wiens contract nog een jaar doorloopt bij Bayern München.

Stan van Bladeren vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Denemarken. De talentvolle doelman is na zijn vertrek bij Ajax op proef bij Silkeborg IF (Midtjyllandsavis)

Jasper Cillessen wordt mogelijk naar de uitgang gewerkt bij Valencia. De club is namelijk in gesprek met AC Milan-keeper Pepe Reina, die in beeld is om de nieuwe eerste keeper te worden. (Onda Cera)