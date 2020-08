Antony start bij Ajax tegen FC Utrecht; Dusan Tadic afwezig

In aanloop naar het nieuwe seizoen staan Ajax en FC Utrecht vanavond vanaf 18.45 uur tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel in de Johan Cruijff ArenA. De Braziliaanse aankoop Antony start voor het eerst vanuit de basis aan de kant van Ajax. Aanvoerder Dusan Tadic, André Onana, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar ontbreken in de selectie van de Amsterdammers.

Ajax won de eerste vriendschappelijke wedstrijd van deze voorbereiding met 6-1 van RKC Waalwijk. Na het duel met FC Utrecht vertrekt de selectie van Erik ten Hag zaterdag op trainingskamp naar Oostenrijk. Aankoop Mohammed Kudus zal naar verwachting dan ook aansluiten bij de groep. Omdat het papierwerk omtrent zijn transfer nog niet is afgerond, moet hij nog altijd wachten op zijn entree op het trainingsveld.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch; Antony, Labyad, Lang; Promes

Bank Ajax: Kotarski, Martínez, J. Timber, Dest, Marin, Traoré, Van de Beek, Taylor, Hansen, Rensch, Ünüvar

Opstelling FC Utrecht: n.n.b.