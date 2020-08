‘Ik was op de bruiloft van Van der Gijp, daar werd zijn naam het meest genoemd’

Valentijn Driessen is blij dat het voetbalpraatprogramma Veronica Inside in het nieuwe seizoen gewoon weer terugkeert op televisie. De chef voetbal van De Telegraaf is regelmatig te gast aan tafel en kreeg daardoor van dichtbij mee hoe Johan Derksen en René van der Gijp lijnrecht tegenover presentator Wilfred Genee komen te staan. Door tussenkomst van Talpa-directeur John de Mol is een einde van Veronica Inside voorkomen, daar hij de analisten aan hun contract houdt.

“Dit was het moment waar ik op heb zitten wachten, waar iedereen op heeft gewacht”, zegt Driessen in een video op de website van Veronica Inside. “Ik was op de bruiloft van René van der Gijp en de naam die het meest genoemd werd was die van John de Mol. Iedereen was ervan overtuigd dat als John de Mol zich in de wedstrijd zou begeven, dat er dan wel wat zou gaan gebeuren. Dat is ook gebeurd en toen ging het heel snel. Ik las in het Algemeen Dagblad dat het heel moeilijk zou gaan worden. Ik had het verhaal nog niet uit toen ik berichten kreeg dat John de Mol in de baan zat. Toen dacht ik: nu gaat het wel goedkomen. En toen kwam het ook goed.”

Driessen zegt blij te zijn dat het programma terugkeert. “En met mij heel veel mensen, want ik word er echt overal op aangesproken. Iedereen is er blij over en ik heb er echt verschrikkelijk veel reacties op gehad. Iedereen begint nu ook over de geloofwaardigheid en dat ze niet met elkaar aan een tafel zouden kunnen. Dan denk ik: wat is dit voor grote onzin?. Anders hadden ze ook meningsverschillen. Voor mij behouden zij hun geloofwaardigheid, zolang ze blijven doen wat ze altijd gedaan hebben.”