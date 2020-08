‘Seuntjens keert terug in de Eredivisie en neemt Van Beijnen mee’

Mats Seuntjens keert terug in de Eredivisie. Volgens Voetbal International tekent de middenvelder van Genclerbirligi voor twee seizoenen bij Fortuna Sittard. In het contract is een optie voor nog een jaar opgenomen. Behalve Seuntjens komt ook Mike van Beijnen over van de Turkse club. Ook de rechtsback, die vorig jaar nog bij Barcelona onder contract stond, tekent voor twee seizoenen met de optie voor nog een extra jaar.

Seuntjens brak op jonge leeftijd door bij NAC Breda en vertrok in 2016 naar AZ. De 28-jarige middenvelder koos vorig jaar voor een buitenlands avontuur, met Genclerbirligi als bestemming. Na een seizoen houdt hij het voor gezien bij de nummer twaalf van de Süper Lig. Hij kwam tot achttien wedstrijden namens Genclerbirligi in de competitie, maar geen enkele keer maakte hij de negentig minuten vol. Seuntjens wist geen enkele keer te scoren, al bracht de Brabander wel twee assists op zijn naam.

Van Beijnen was vorig jaar op een zijspoor beland bij NAC Breda. Desondanks tekende hij een contract bij Barcelona, waar hij in het beloftenteam terechtkwam. Een doorslaand succes werd zijn tijd in Catalonië geen moment. In januari van dit jaar maakten beide partijen een einde aan de samenwerking en vertrok hij naar Genclerbirligi. Komend seizoen komt hij bij Fortuna Sittard te spelen onder trainer Kevin Hofland. De twee kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke tijd bij PSV.