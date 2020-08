Feyenoord strikt Antonucci; journalist maakt melding van transfersom

Feyenoord heeft Francesco Antonucci definitief binnen. De 21-jarige middenvelder komt over van AS Monaco, zo bevestigt de club uit de Ligue 1 donderdagavond via de officiële kanalen. De voormalig jeugdspeler van Ajax wordt komend seizoen verhuurd aan FC Volendam, de club waar hij vorig seizoen al veel indruk maakte. Volgens de Franse journalist Christophe Franken betaalt Feyenoord 2,2 miljoen euro voor Antonucci, een bedrag dat in termijnen kan worden overgemaakt.

Antonucci werd op jonge leeftijd gezien als een groot talent bij RSC Anderlecht. Hij maakte in 2015 de overstap naar Ajax, om vervolgens in 2017 te vertrekken naar AS Monaco. Vorig seizoen werd hij door de club uit de Ligue 1 gestald in de Keuken Kampioen Divisie bij Volendam. Hij imponeerde met elf doelpunten en vier assists, waarna er veel interesse voor hem was. Komend seizoen mag hij het opnieuw laten zien in Noord-Holland, waarna hij in aanloop naar het seizoen 2021/22 zal aansluiten bij de hoofdmacht van Feyenoord.

In De Kuip signeert Antonucci een contract tot de zomer van 2024. "We zien in Francesco echt een prima versterking voor de toekomst", maakt technisch directeur Frank Arnesen duidelijk. "Hij heeft een zeer goed jaar achter de rug bij FC Volendam, waarin hij echt enorm is gegroeid. Komend seizoen kan hij zich daar nog verder ontwikkelen om dan vervolgens hier bij Feyenoord aan te sluiten."

Op de officiële website van FC Volendam komt ook Antonucci zelf aan het woord. "Ik ben erg blij en trots met mijn volgende stap naar Feyenoord", geeft hij aan. "Ik denk dat dit een perfect vervolg is voor mijn carrière. We hebben een mooi seizoen gehad met FC Volendam, maar jammer genoeg konden we het niet afmaken. Ik heb altijd gezegd dat ik wilde helpen om de club naar de Eredivisie te brengen. Nu hebben we een nieuwe kans en ik ga alles geven om nu wel te promoveren."

FC Volendam wilde graag langer kunnen beschikken over de jongeling, die vorig seizoen werd verkozen tot beste talent van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Naar verluidt hadden ook AZ en FC Twente interesse. "Uiteindelijk was Feyenoord het meest overtuigend en doortastend, met een goed verhaal en een intelligente oplossing", stelt technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam. "Speciale complimenten daarbij gaan naar Frank Arnesen, die niet alleen Franco’s potentie weet in te schatten, maar ook snapt hoe belangrijk zijn individuele ontwikkelingsplan is om die potentie optimaal te benutten."