Dick Jol doet oproep aan UEFA en Makkelie na ‘oliedomme’ aanstelling

Dick Jol snapt er niets van dat de UEFA voor Danny Makkelie heeft gekozen als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Manchester City en Olympique Lyon in de kwartfinale van de Champions League. Jol vindt het ‘ondoordacht’ en ‘oliedom’ dat de bond heeft gekozen voor een Nederlandse arbiter, gezien de belangen die op het spel staan voor Ajax. Wanneer Olympique Lyon wordt uitgeschakeld, plaatsen de Amsterdammers zich namelijk direct voor de groepsfase van het miljardenbal voor volgend seizoen. “Een black-out van de UEFA”, aldus de voormalig topscheidsrechter.

“Als de Fransen uit het toernooi vliegen, is Ajax zeker van een plek in de groepsfase van de Champions League van komend seizoen. Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal. De UEFA had Danny nóóit in deze situatie mogen brengen”, stelt Jol tegenover De Telegraaf. De oud-scheidsrechter zegt ‘geen seconde’ te twijfelen aan de integriteit van Makkelie. “Hij staat er bij de UEFA heel goed op en is internationaal geweldig bezig.”

Na de laatste zin volgt een ‘maar’ uit de mond van Jol: “Zaterdag heeft hij buiten zijn schuld de schijn tegen. Gelukkig heeft Frankrijk slechts een paar kleine sportkrantjes”, doelt hij op cynische wijze op onder meer L’Équipe en France Football, twee toonaangevende voetbaltijdschriften. “Die zullen dagelijks groot uitpakken en niet rusten voordat Makkelie van die wedstrijd is afgehaald, vermoed ik. Er staat financieel en sportief nogal iets op het spel.”

Jol denkt Makkelie er goed aan doet om de kwestie voor te leggen bij de scheidsrechterscommissie van de UEFA. “Ik denk dat het heel erg op prijs wordt gesteld als hij aangeeft dat dit een bijna onmogelijk goed te leiden wedstrijd is. Als Manchester City wint van Lyon, zullen alle Franse pijlen op hem worden gericht”, verwacht Jol. “Laat staan als de beslissing in de slotfase valt door een makkelijk gegeven penalty. De laatste maand heeft bewezen dat je als toparbiter met de VAR aan de goden bent overgeleverd. Er is maar één iemand die zijn handen niet gebruikt en dat is een pinguïn. Lekker als je in de schoenen van Makkelie staat en in de slotminuut een strafschop aan City moet geven wegens hands… Succes ermee.”

Jol weet uit ervaring dat het soms beter is om risico’s te vermijden. “Want als je de schijn tegen hebt, valt dat maar moeilijk om te draaien”, vertelt hij. De oud-arbiter vindt dat de Europese bond moet ingrijpen nu het nog kan en Makkelie van de wedstrijd halen. “Een streep door de naam van Makkelie zetten en Danny een mooie wedstrijd in de halve finales geven. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.” Tegenover Voetbalzone laat Goal-journalist Sébastien Martins weten dat de aanstelling van Makkelie vooralsnog geen issue is in Frankrijk: "Niemand heeft het erover gehad. Zelfs Aulas (voorzitter Lyon, red.) niet, die normaal gesproken dol is op verongelijkte statements."