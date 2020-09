Heerenveen sluit deal met Brighton en heeft Jan Paul van Hecke binnen

SC Heerenveen huurt Jan Paul van Hecke dit seizoen van Brighton & Hove Albion, zo maken de Friezen bekend via de officiële weg. De twintigjarige verdediger werd onlangs gepresenteerd als aanwinst van Brighton, dat hem van NAC Breda overnam. Van Hecke wordt direct doorverhuurd aan Heerenveen om ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Brighton betaalde ongeveer twee miljoen euro voor Van Hecke. Afhankelijk van de duels die de mandekker namens de club uit de Premier League speelt, dus na de huurperiode bij Heerenveen, kan het totale transferbedrag middels bonussen oplopen tot tenminste drie miljoen euro. Even leek het erop dat Van Hecke aan FC Utrecht verhuurd zou worden, maar Heerenveen trok uiteindelijk aan het langste eind. Ook AZ was enige tijd in de markt voor de twintigjarige stopper, net als AS Monaco.

Van Hecke, wiens contract bij NAC nog twee seizoenen doorliep, beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger kwam inclusief bekerwedstrijden tot zestien duels in het shirt van de Parel van het Zuiden. Hij scoorde tegen Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, door NAC met ruime cijfers verloren: 7-1.

"Het is heel mooi dat Jan Paul voor ons heeft gekozen", reageert technisch manager Gerry Hamstra op de clubwebsite. "Dat een Premier League-club hem als speler uit de eerste divisie overneemt, zegt alles over het talent, de kwaliteit en de potentie die Jan Paul bezit. Met hem erbij zitten we achterin nu ruimer in onze keuzes. Jan Paul maakt een stormachtige ontwikkeling door, die hij bij ons mag doorzetten."

Van Hecke is al de zesde zomeraanwinst van Heerenveen. Eerder werden Sieben Deawele en Oliver Batista Meier op huurbasis overgenomen van respectievelijk RSC Anderlecht en Bayern München. Daarnaast werd doelman Erwin Mulder transfervrij weggehaald bij Swansea City, terwijl voor Henk Veerman (FC St. Pauli) en Pawel Bochniewicz (Górnik Zabrze) een kleine transfervergoeding werd betaald. Verder kwam Joaquín Fernández voor een onbekend bedrag over van Club Atlético River Plate uit Uruguay.