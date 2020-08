Schreuder voorziet zomerse transfer ‘type Wijnaldum’ voor ‘de hoofdprijs’

In de kwartfinale van de Champions League neemt RB Leipzig het donderdagavond op tegen Atlético Madrid. Het is een wedstrijd die Alfred Schreuder met speciale interesse volgt. Hij werkte bij TSG Hoffenheim namelijk nauw samen met Julian Nagelsmann, die zich inmiddels trainer van Leipzig mag noemen. Schreuder is diep onder de indruk van de kwaliteiten van de 33-jarige trainer.

"Zijn invloed is enorm. Hij doet het in zijn eerste seizoen echt fantastisch”, zegt Schreuder in een interview met de NOS. Hij kent Nagelsmann goed en weet dan ook hoe de trainer werkt. “Meestal hanteert hij twee veldbezettingen: 4-2-2-2 of 3-1-5-1. Dat is ook weer afhankelijk van op welke helft Leipzig speelt en wel of geen balbezit. Het oogt allemaal heel dynamisch en fris."

'Ik kan echt niet genieten van de speelwijze van Atlético, ik hoop op Leipzig'

Leipzig moet het tegen de Madrilenen doen zonder Timo Werner. De Duitse spits is verkocht aan Chelsea en trainer inmiddels mee met zijn nieuwe club. Schreuder noemt het vertrek van Werner een ‘groot gemis’ voor Leipzig. "Hij is levensgevaarlijk als hij de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander kan bespelen”, weet Schreuder. “Het klikte goed met zijn aanvalspartner Patrik Schick. Nu moet Nagelsmann het anders gaan invullen tegen Atlético."

Schreuder denkt te weten hoe het strijdplan van Nagelsmann er donderdagavond uitziet: “Atlético speelt altijd 4-4-2, dus ik kan me voorstellen dat Nagelsmann als vervanger van Werner voor een extra aanvallende middenvelder kiest in plaats van een spits. Op die manier kan Leipzig een overtalsituatie creëren en van daaruit wellicht toeslaan."

Op het middenveld zal aanvoerder Marcel Sabitzer een basisplaats hebben. “De motor van de ploeg, een type-Wijnaldum", weet Schreuder. "Sabitzer heeft een enorm loopvermogen, is fysiek sterk en is dit seizoen belangrijker dan ooit met goals en assists. Het zou mij niet verbazen als Sabitzer deze zomer wordt opgepikt door een Engelse club, al zal Leipzig dan wel de hoofdprijs vragen."