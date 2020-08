‘Guardiola wil Liverpool dwarszitten met binnenhalen opvolger David Silva’

Het is nog allerminst zeker dat Thiago Alcántara Bayern München deze transferperiode inruilt voor Liverpool. BILD claimt namelijk dat ook Manchester City in de markt is voor de middenvelder, die onlangs aangaf te willen vertrekken bij de Duitse kampioen. Manager Josep Guardiola kent Thiago, wiens huidige contract nog een seizoen doorloopt, van hun gezamenlijke periode bij Bayern en Barcelona.

Guardiola ziet naar verluidt in Thiago de ideale opvolger van David Silva, die Manchester City na tien seizoenen verliet en die op weg lijkt richting Lazio. BILD voegt toe dat the Citizens Liverpool willen aftroeven op financieel gebied, al is het nog niet bekend of dat te maken heeft met het salaris of met de transfersom voor de controlerende middenvelder. Bayern heeft de vraagprijs voor Thiago vastgesteld op dertig miljoen euro.

‘Bayern München zwaait Thiago na zeven titels op rij voor 35 miljoen uit’

Thiago Alcántara wil Bayern München inruilen voor een nieuw avontuur. Lees artikel

Liverpool zou niet verder willen gaan dan 25 miljoen euro, waardoor het onzeker is of Thiago de stap naar de kampioen van Engeland maakt. Le10Sport meldt dat PSG ook in de race is voor de middenvelder en dat er inmiddels een bod van net onder de dertig miljoen euro is neergelegd in München. Mocht een deal voor Thiago niet lukken, dan verlegt technisch Leonardo de aandacht naar Sergej Milinkovic-Savic, afgelopen seizoen één van de uitblinkers bij Lazio.

Volgens Rio Ferdinand moet Liverpool er alles aan doen om Thiago binnen te halen. "Dat zou een geweldige aankoop zijn", vertelt de analist in de studio van BT Sport. "Thiago is een dirigent, iemand die het tempo van een wedstrijd bepaald. Hij speelt altijd met een achteruitkijkspiegel, er ontgaat hem nooit iets. Het is een intelligente speler die de Engelse taal beheerst, wat ook heel belangrijk is. Het zou echt een droomaankoop zijn voor Liverpool, het type speler dat ze nog niet hebben."