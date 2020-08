UEFA zet Makkelie op CL-duel met groot Nederlands belang

Danny Makkelie is zaterdag de arbiter bij de wedstrijd tussen Manchester City en Olympique Lyon in de kwartfinale van de Champions League. De keuze van de UEFA is opvallend, aangezien ook voor het Nederlands voetbal iets op het spel staat. Ajax is namelijk verzekerd van een Champions League-ticket wanneer Lyon wordt uitgeschakeld.

Nederland is dit seizoen de nummer elf op de coëfficiëntenranglijst. De kampioen van de nummer elf mag alleen rechtstreeks naar de groepsfase als de Champions League-winnaar zich ook via de eigen competitie heeft geplaatst voor het miljardenbal. Lyon is de enige overgebleven ploeg in de Champions League die zich niet via de nationale competitie plaatste voor het miljardenbal.

Als Lyon zaterdag dus verliest van de Engelsen, krijgt Ajax een direct ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De UEFA heeft echter alsnog besloten de Nederlandse leidsman aan te stellen voor de kraker die om 21.00 uur wordt gespeeld in Lissabon. Makkelie wordt geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis en Kevin Blom gaan mee als respectievelijk VAR en AVAR.