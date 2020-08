Özil laat zich niet ‘kapot maken’ bij Arsenal: ‘Ik bepaal wanneer ik vertrek’

Mesut Özil ging eerder dit jaar niet akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van 12,5 procent vanwege de coronacrisis, wat de aanvallende middenvelder op de nodige kritiek kwam te staan in Engeland. De routinier komt sindsdien nauwelijks aan spelen toe onder manager Mikel Arteta en Özil sluit niet uit dat zijn weigering in verband staat met zijn bijrol bij de FA Cup-winnaar uit Noord-Londen.

"Als spelers wilden we uiteraard onze bijdrage leveren", blikt Özil terug in een uitgebreid interview met The Athletic. "We hadden echter wel eerst meer informatie nodig. Helaas bleven veel vragen onbeantwoord. Iedereen ging akkoord met uitstel van betaling, maar tot onze spijt was er domweg teveel onzekerheid. Een verlaging van het salaris was voor mij geen probleem geweest als er meer zicht zou zijn op de financiële gevolgen van de coronacrisis. Helaas werden we zonder uitleg van het bestuur voor de leeuwen gegooid. Als spelers hebben we het recht om uitleg te krijgen over wat er met het ingehouden geld gaat gebeuren."

Özil baalt ervan dat hij in de Engelse media wordt afgeschilderd als een egoïst. "De mensen om mij heen weten echter als geen ander hoe gul ik altijd ben", benadrukt de middenvelder van Arsenal. "Ik was ook niet de enige speler die weigerde, maar ik kreeg wel alle stront over me heen. Het ligt waarschijnlijk aan mijn reputatie. Mensen proberen mij al jaren kapot te maken, ze hopen dat ik ongelukkig word. Er is een bepaalde agenda wat die supporters er toe moet bewegen om zich tegen mij te keren. Er wordt een onjuist beeld van mij geschapen."

‘Arsenal is bereid om megabedrag op tafel te leggen om Mesut Özil te lozen'

Dat Arteta hem naar de bank en tribune heeft verwezen is volgens Özil niet toevallig. "Het is goed mogelijk dat ik met de beslissing om een verlaging te weigeren mijn eigen glazen heb ingegooid. Maar ik ben niet bang om op te komen voor mijn principes. En als je ziet wat er is gebeurd met die banen (Arsenal ontsloeg onlangs 55 medewerkers, red.) dan heb ik wellicht de juiste beslissing genomen." Een tussentijds vertrek is echter niet aan de orde. "Mijn positie is duidelijk. Ik blijf hier tot de laatste dag van mijn contract (30 juni 2021, red.) en geef alles wat ik heb voor Arsenal."

"Dit soort situaties zullen mij nooit breken, het maakt me alleen maar sterker", aldus Özil, die sinds maart niet meer uitkwam voor Arsenal. "Ik heb in het verleden bewezen dat ik mezelf in het elftal kan knokken en dat zal ik nu ook weer doen." De eindbeslissing ligt dus bij de speler zelf. "Ik bepaal wanneer ik vertrek, dat zullen andere mensen niet doen. Ik heb niet voor twee of drie jaar getekend. Het zijn in totaal vier seizoenen en dat moeten de mensen gewoon respecteren. Het is geen gemakkelijke situatie, dat ziet iedereen, maar ik hou van Arsenal. Londen is mijn thuis. Ik zal nooit opgeven."