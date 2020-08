Vertonghen vinkt uitvoerige lijst af en maakt verrassende transfer

Jan Vertonghen gaat aan de slag in Portugal. De verdediger heeft zich voor drie jaar verbonden aan Benfica, dat de bij Tottenham Hotspur vertrokken routinier transfervrij inlijft. Vertonghen leek lange tijd op weg naar het Italiaanse AS Roma, maar heeft nu toch verrassend gekozen voor een dienstverband in de lager aangeschreven Portugese competitie. Benfica heeft ook de komst van spits Luca Waldschmidt (SC Freiburg) en aanvaller Éverton (Grêmio) bevestigd.

Met de stap naar de topclub uit Lissabon heeft de 33-jarige Vertonghen zijn wensenlijst kunnen afvinken. De 118-voudig international stelde diverse eisen aan zijn nieuwe werkomgeving: het moest een ambitieuze club in Europa zijn, hij wilde Europees voetbal spelen, er moest sprake zijn van een langdurig contract, het moest een prachtige stad zijn en hij wilde een nieuwe taal leren.

AS Roma had belangstelling voor Vertonghen, terwijl ook onder meer Internazionale, Napoli, Valencia, Sevilla en Manchester City aan de stopper werden gelinkt. Ook werd een terugkeer naar Ajax genoemd, maar een hereniging blijft dus uit. De keuze is gevallen op Benfica, dat vorige maand de landstitel misliep. De Portugese topclub moet door de tweede plek in de Liga NOS binnenkort via kwalificatierondes zich plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Benfica zet de ambities kracht bij door ook Éverton en Waldschmidt te presenteren. Benfica betaalt circa twintig miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller, die in 2019 topscorer van de Copa América werd. Waldschmidt verkast voor een bedrag van vijftien miljoen euro. Daarnaast zou Benfica ook nog bezig zijn om Edinson Cavani transfervrij in te lijven.