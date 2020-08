‘Cristiano Ronaldo is door Juventus overal aangeboden, zelfs bij Barcelona’

Cristiano Ronaldo beschikt bij Juventus over een lucratief en doorlopend contract tot de zomer van 2022. Het is echter zeer de vraag of de 35-jarige aanvaller zijn verbintenis bij de Italiaanse kampioen uitdient. Volgens de goed ingevoerde sportjournalist Guillem Balague werkt de Juventus-leiding achter de schermen aan een tussentijds vertrek van de peperdure Ronaldo.

"De reden dat Ronaldo als mogelijke aanwinst van Paris Saint-Germain werd genoemd is niet pe se omdat PSG bezig is met het binnenhalen van hem", benadrukt Balague in een video-interview met de BBC. "Dat is omdat Jorge Mendes (zaakwaarnemer van Ronaldo, red.) instructies heeft gekregen een club voor hem te vinden. We hebben dat het laatste halfjaar gezien, Ronaldo werd gelinkt aan Real Madrid. Real zei echter gelijk: ‘onmogelijk, dat gaat niet gebeuren."

‘Ronaldo hakt knoop door en zet zaakwaarnemer aan het werk’

Volgens Balague wil Juventus graag af van het miljoenensalaris van Ronaldo, zodat er uiteindelijk meer mogelijk is op het gebied van aankopen. "Zo drastisch is de situatie wel te noemen", aldus de Spaanse voetbalkenner. "Ronaldo is overal aangeboden, zelfs bij Barcelona. Ik ben echter bang dat het voor Juventus heel moeilijk zal worden om hem van de hand te doen, want hij verdient jaarlijks 23 miljoen euro netto. Dat was in zijn tijd bij Real ook al zo." Vanwege de coronacrisis lijken veel clubs voorzichtig geworden. "Wie gaat er zoveel geld voor hem betalen?"

Ronaldo plaatste na de uitschakeling van Juventus tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League een bericht op de sociale media, wat tot veel speculaties over zijn toekomst leidde. "Het seizoen 2019/20 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie, tijd om de ups en downs te analyseren, want kritisch nadenken is de enige manier om te verbeteren", zo schreeft Ronaldo, sinds 2018 verbonden aan Juventus, onder meer op Instagram.