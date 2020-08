Driessen streept Feyenoord door als titelkandidaat: ‘Dat is te hoog gegrepen’

In de Eredivisie rolt de bal vanaf halverwege september weer. Ajax, dat bij de definitieve stillegging van het seizoen 2019/20 bovenaan stond, is in de ogen van Valentijn Driessen en logische titelkandidaat. De chef voetbal van De Telegraaf schaart AZ ook tot de favorieten. Feyenoord is in zijn ogen geen serieuze kandidaat, ondanks de revival die de club heeft doorgemaakt onder trainer Dick Advocaat.

"Ik vind dat Ajax het verplicht is", concludeert Driessen in een video-item van Veronica Inside. "Maar ik denk dat AZ ook een grote kanshebber is, want tot dusver zijn daar nog weinig mensen weggelopen. Die Belgische jongen Stijn Wuytens is dan wel weg. Die was vaak geblesseerd, dus ze zullen wel een linksbenige centrale verdediger moeten halen. Ron Vlaar is natuurlijk niet altijd beschikbaar. Maar AZ doet goede zaken, want Oussama Idrissi, Calvin Stengs en Myron Boadu zijn er nog steeds. Die aanval staat er nog en het middenveld ook."

Driessen is een stuk minder positief over de titelaspiraties van Feyenoord, dat bij het stopzetten van de Eredivisie nog de derde plaats bezette. "Dat is vooralsnog geen titelkandidaat", waakt de voetbalvolger voor al teveel optimisme in Rotterdam. "Feyenoord heeft natuurlijk wel een goede serie neergezet, dan moet je zo'n serie maar opnieuw neerzetten." Driessen is niet erg onder de indruk van het aankoopbeleid in De Kuip. "Het zijn eigenlijk allemaal breedteversterkingen. Dat zijn geen spelers waarbij je bij voorbaat weet dat ze je sterker gaan maken. In de beste opstelling van Feyenoord staan Bryan Linssen en Mark Diemers er niet in."

"Luis Sinisterra, Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis staan daar weer wel in", vervolgt Driessen zijn analyse over Feyenoord. "En op het middenveld heb je Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Leroy Fer, dan is er geen plaats voor Diemers. Dus dat zijn eigenlijk halve breedteaankopen. Spelers die gaan spelen als je een druk programma hebt. Het zijn geen spelers die Feyenoord beter maken, daar heeft Feyenoord er geen een van gehaald." Een tweede plaats moet echter wel mogelijk zijn. "Maar het kampioenschap is te hoog gegrepen. Ik zie Ajax en AZ als de grote kanshebbers. Ajax is het verplicht, zeker gezien de geweldige spelersgroep. Dat is echt kampioenskandidaat nummer één."