‘Barcelona is té afhankelijk van Messi, Bayern is meer een team en wint’

Barcelona neemt het vrijdagavond in de kwartfinale van de Champions League op tegen Bayern München. De ploeg van trainer Hansi Flick, in de achtste finale te sterk voor Chelsea (0-3 en 4-1), is voor de achtste keer op rij kampioen van Duitsland, waar de Catalanen het kampioenschap na de coronacrisis juist uit handen zagen glippen. Barcelona zal wellicht moed putten uit de 3-1 overwinning tegen Napoli in de achtste finale. In gesprek met DAZN blikken Paul Bosvelt, oud-speler en tegenwoordig technisch directeur van Go Ahead Eagles, en voormalig Feyenoorder en ondernemer Regi Blinker vooruit op deze ontmoeting in de kwartfinale.