‘Diamant’ verkast naar de Eredivisie: ‘ingenieuze’ miljoenendeal bereikt

Jan Paul van Hecke wordt op zeer korte termijn ingelijfd door Brighton & Hove Albion, zo meldt BN De Stem. De verdediger is de komende tijd echter niet actief in Engeland, want hij zal worden verhuurd aan FC Utrecht. 'De ingenieuze driehoeksaffaire stemt iedereen tot tevredenheid', zo geeft de krant donderdagochtend aan.

NAC is volgens ingewijden tot een akkoord gekomen met Brighton over de transfersom plus bonussen. De werkgever van Joël Veltman is bereid om de twintigjarige van Hecke tijdelijk in de Eredivisie te stallen, waar FC Utrecht de bestemming is. Er zou sprake zijn van een miljoenendeal, maar voor het kapitaalkrachtige Brighton is de transfer alsnog 'een peulenschil'.

Brighton betaalt volgens de berichtgeving iets meer dan twee miljoen euro voor de centrale verdediger, die zestien duels voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft gespeeld. Afhankelijk van de duels die Van Hecke namens de Premier League-club speelt, dus na de huurperiode bij FC Utrecht, kan het bedrag middels bonussen oplopen tot tenminste drie miljoen euro.

De stopper zag niets in het scenario van AS Monaco, dat in juni al tot overeenstemming kwam met NAC over de prijs, om te worden uitgeleend aan Cercle Brugge. 'Na de eerdere gesprekken met AZ en FC Utrecht in maart en april wilde Van Hecke alleen nog maar naar de Domstedelingen', aldus de krant. Van Hecke lag nog tot medio 2022 vast bij de Parel van het Zuiden.