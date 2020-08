'Puinhoop’ dreigt in Nederlands voetbal door omstreden besluit

Er doemt in Zeist een coronaprobleem op voor Jong Oranje en de Leeuwinnen, meldt De Telegraaf. De talenten van Oranje spelen op 4 september een EK-kwalificatiewedstrijd in Wit-Rusland en de vrouwen op 18 september in Rusland. In beide landen wordt code oranje gevoerd. Bovendien kan een quarantaineplicht in Nederland ook voor een puinhoop in het clubvoetbal betekenen, aldus de krant.

Het wordt Nederlanders vanwege de uitbraak van het coronavirus afgeraden om af te reizen naar Rusland en Wit-Rusland. In laatstgenoemde land is het overigens erg onrustig door de recente verkiezingen, die officieel zijn gewonnen door dictator Aleksandr Loekasjenko. Een groot deel van de bevolking accepteert de verkiezingsuitslag niet en is al dagenlang aan het protesteren.

Mochten de spelers van Jong Oranje of de Leeuwinnen alsnog afreizen naar de genoemde landen, dan dient men bij terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. Voor de internationals zou dit betekenen dat zij twee weken niet kunnen trainen en spelen voor hun club. Zij missen dan de competitiestart en de duels in de derde voorronde Champions League en Europa League. De KNVB en UEFA beraden zich over de situatie, zo weet De Telegraaf.

Het betaald voetbal haalde overigens opgelucht adem toen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in het coronadebat in de Tweede Kamer een streep zette door de quarantaineplicht. De politicus wilde mensen vanaf volgende week twee weken verplichte quarantaine opleggen als zij contact zouden hebben gehad met een coronapatiënt.

Als het initiële plan van De Jonge al in werking was gesteld, dan zouden alle selectiespelers en trainers van onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en NAC Breda twee weken in afzondering moeten omdat zij in contact zijn geweest met spelers die onlangs positief zijn getest. De Jonge heeft zijn idee echter niet helemaal laten varen. 'Wordt de quarantaineplicht alsnog ingevoerd, dan lijkt het competitieverloop in het profvoetbal bij voorbaat uit te monden in een puinhoop', zo stelt de krant.