‘Beugelsdijk maakt sensationele transfer binnen Eredivisie’

Tom Beugelsdijk gaat ADO Den Haag inruilen voor Sparta Rotterdam. De Telegraaf pakt donderdag uit met het bericht dat de dertigjarige centrumverdediger dicht bij een deal met de Rotterdammers is. De krant rept over een 'sensationele' transfer, aangezien Beugelsdijk in zeventien van de voorbije twintig seizoenen het geel-groene shirt van ADO droeg. Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, bevestigt in het Algemeen Dagblad gesprekken over een transfer: "Maar van een akkoord is nog geen sprake."

De leiding van Sparta wil de komst van Beugelsdijk binnen 24 uur afronden. De ervaren stopper is momenteel naar verluidt grootverdiener bij ADO, waar hij nog tot volgend jaar zomer onder contract staat. Sparta-trainer Henk Fraser liet zondag na de 3-0 nederlaag tegen Feyenoord reeds weten dat zijn verdediging dringend versterking nodig heeft.

Beugelsdijk is in de loop der jaren uitgegroeid tot boegbeeld en cultheld van ADO. De verdediger maakte tien jaar geleden zijn debuut voor de residentieclub. Beugelsdijk had twee korte dienstverbanden bij FC Dordrecht en FSV Frankfurt, maar is sinds de zomer van 2015 weer actief in Den Haag. De teller van Beugelsdijk bij ADO staat op 191 duels, 15 goals en 12 assists.

De overstap van Beugelsdijk komt uit de lucht vallen, daar de verdediger een week geleden nog uitvoerig met het Algemeen Dagblad sprak over zijn ambities met ADO, dat vorig seizoen als zeventiende eindigde. "Vorig jaar was dramatisch, maar we weten dat we veel beter kunnen. Als we wat stabieler kunnen zijn, ben ik niet bang om weer zoiets mee te maken", vertelde Beugelsdijk onder meer.