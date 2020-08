Belgische laagvlieger stunt met komst voormalig Barcelona-back Adriano

Adriano Correia vervolgt zijn loopbaan in de Jupiler Pro League. De achttienvoudig Braziliaans international is woensdagavond gepresenteerd bij KAS Eupen, de nummer dertien van vorig seizoen. De ex-speler van onder meer Sevilla en Barcelona heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. Adriano komt transfervrij over van Athletico Paranaense.

De 35-jarige linksback brak in Spanje door als speler van Sevilla, waar hij tussen 2005 en 2010 speelde. Hij verdiende een transfer naar Barcelona en zorgde bij de Catalanen voor een goedgevulde prijzenkast. Na onder meer vier Spaanse landstitels en twee eindzeges in de Champions League vertrok hij in 2016 naar Besiktas. Na drie jaar liet hij Europa achter zich om terug te keren naar zijn thuisland. Eerder deze week liep zijn contract bij Athletico Paranaense af en sloeg KAS Eupen snel toe.

“Dit is een geweldig succes voor KAS Eupen”, vertelt technisch directeur Jordi Condom op de clubwebsite. “Hij is een succesvolle speler en is en echte kampioen. Met zijn kwaliteiten en ervaring geeft hij onze club een boost. Onze jonge spelers kunnen veel van ham leren. De fans mogen blij zijn dat Adriano het shirt van KAS Eupen gaat dragen. Met hem en het complete team gaan we er alles aan doen om dit het meest succesvolle seizoen uit de clubgeschiedenis te laten worden.”