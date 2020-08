Özcan Yasar beslist Jong Ajax - Jong Utrecht met beauty achter standbeen

Op weg naar het nieuwe seizoen stonden Jong Ajax en Jong FC Utrecht woensdagavond tegenover elkaar op De Toekomst. De bezoekers trokken aan het langste eind en wonnen de wedstrijd met 1-2 door een fantastisch doelpunt van aanvoerder Özcan Yasar. De middenvelder schoot de bal vanuit een hoekschop achter zijn standbeen langs in het doel van Kjell Scherpen.

De thuisploeg kwam in de tweede helft op voorsprong via het Deense talent Christian Rasmussen. Na een hoekschop van Utrecht pikte Alex Méndez de bal op en stuurde hij Rasmussen de diepte in, die op zijn beurt de score opende. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Nederlands jeugdinternational Mohamed Mallahi prikte de 1-1 achter Scherpen. Het hoogtepunt van de avond werd verzorgd door Yasar. De Utrecht-captain werkte een voorzet achter zijn standbeen in het doel. Het bleek de winnende treffer, want in het restant wist Jong Ajax niets meer terug te doen.

Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag moest het woensdagavond zonder een aantal talenten doen. Onder meer Kenneth Taylor en Sontje Hansen waren afwezig. “Een aantal jongens zal donderdag bij de selectie van Ajax 1 zitten”, aldus de trainer tegenover FOX Sports. “Maar er zijn ook jongens met blessures. Giovanni is geblesseerd en heeft wat klachten. Anass Salah-Eddine is tegen Almere City geblesseerd geraakt. Verder zijn er wat jongens met lichte klachten.”

Naci Ünuvar speelde een helft mee bij Jong Ajax. Hij deed volgens Van der Gaag mee omdat hij meer inhoud moet kweken en terugkomt van een liesblessure. “De voorbereiding is voor Naci altijd vrij moeilijk. Inhoud, dus het volhouden van trainingen en wedstrijden, is voor hem nog een probleem. Naci is nog een jonge speler. Hij heeft een kleine blessure gehad en heeft zaterdag pas zijn eerste 45 minuten gespeeld. Vandaar dat hij vandaag ook weer minuten moet maken.”