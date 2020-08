‘Boze’ Erling Braut Haaland krijgt zin van Twitter na hilarische oproep

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Erling Braut Haaland is op Twitter goed voor meer dan 300.000 volgers, maar desondanks was de twintigjarige spits van Borussia Dortmund nog niet in het bezit van een zogenaamd verified account. Het deed de Noor besluiten om een tweet te plaatsen met de tekst When I see im still not verified bij een foto waarop hij niet al te vrolijk kijkt. Het bericht werd ruim 160.000 keer geliket en opgepikt door onder meer transferexpert Fabrizio Romano. Een kleine twaalf uur later bleek er gehoor gegeven aan het verzoek van Haaland, waardoor hij nu in het bezit is van een verified account. De Noorse spits was woensdagavond twee keer trefzeker in het met 6-0 gewonnen oefenduel met het SCR Altach van trainer Alex Pastoor.