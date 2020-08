Real Madrid maakt einde aan huurdeal en haalt Ödegaard terug

Martin Ödegaard heeft zijn laatste wedstrijd voor Real Sociedad gespeeld. De club uit LaLiga maakt woensdagavond bekend dat de Noorse middenvelder per direct terugkeert naar Real Madrid. Beide clubs sloten vorig jaar een huurdeal van twee jaar, maar Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft besloten om de 21-jarige international vroegtijdig terug te laten keren.

“Ödegaard keert terug naar Real Madrid, maar we zullen nooit vergeten hoe hij ons heeft laten genieten in het afgelopen seizoen”, zo klinkt een statement op de clubwebsite van Real Sociedad. “Door zijn goals, spel, karakter, inzet en nederigheid zal hij met veel genegenheid herinnerd worden door onze familie. Wij wensen je het beste voor in de toekomst.” De ex-speler van onder meer sc Heerenveen en Vitesse kwam afgelopen seizoen in 29 competitiewedstrijden tot 4 doelpunten en 6 assists.

??agia ??gilidad ??apidez ??alento ??nteligencia ??orth Y compromiso. Ha sido un año inolvidable. Tusen takk, Martintxo ????#AurreraReala pic.twitter.com/z2mo5RlkJ5 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

Dinsdag meldden diverse media dat Zidane graag wil dat Ödegaard zou terugkeren. De trainer raakte onder de indruk van de ontwikkeling van de Noor afgelopen seizoen. Bovendien is de verwachting dat diverse middenvelders vertrekken uit het Santiago Bernabéu. Zidane nam telefonisch contact op met Ödegaard en verzekerde hem volgens AS dat hij hem klaar acht voor een plek in de A-selectie van de Koninklijke. Middels een videoboodschap heeft Ödegaard afscheid genomen van de club en zijn fans.

Real Madrid kwam vorig jaar met Real Sociedad tot overeenstemming over een verhuurperiode van twee seizoenen, al is daarbij werd naar verluidt de optie bedongen om de huurovereenkomst al na een jaar stop te zetten. Ödegaard, sinds 2015 verbonden aan de Spaanse kampioen, kwam tot dusver tot slechts twee optredens in de hoofdmacht van Real, waar zijn contract nog drie jaar doorloopt.