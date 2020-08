Mohammed Kudus wacht nog altijd op entree op trainingsveld Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft Mohammed Kudus nog altijd niet mogen verwelkomen op het trainingsveld. De aankoop van negen miljoen euro wacht nog op het afronden van het papierwerk. Volgens het Algemeen Dagblad zal de Ghanese aanvaller zich bij de groep voegen wanneer het eerstvolgende trainingskamp begint. De Amsterdammers verblijven van 15 tot en met 22 augustus in het Oostenrijkse Bramberg.

Ajax maakte op 16 juli bekend dat Kudus overkomt van FC Nordsjaelland en voor vijf jaar tekende in de Johan Cruijff ArenA. Omdat het papierwerk nog niet is afgerond heeft hij zijn gezicht nog niet kunnen laten zien op het trainingsveld. Ook de oefenwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk (6-1 winst) kwam te vroeg voor de miljoenenaankoop.

Volgens de krant zit een officieus debuut er donderdag ook niet in wanneer Ajax een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen FC Utrecht. Twee dagen later vertrekt Ajax op trainingskamp naar Oostenrijk en dan zal hij zich bij de groep voegen. Het team van Ten Hag komt in Oostenrijk in actie tegen Wolfsberger en Red Bull Salzburg. Naar verwachting zal hij dan zijn officieuze debuut maken.