Juventus bevestigt erg lange absentie Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is de komende maanden niet inzetbaar voor Juventus en Oranje. De Italiaanse grootmacht bevestigt woensdagmiddag dat de verdediger een operatie aan zijn schouder heeft ondergaan in Rome en dat de centrumverdediger maximaal drie maanden uit de roulatie is. Zodoende mist De Ligt de competitiestart in Italië en is hij ook afwezig bij de Nations League-duels van Oranje in september en wellicht oktober en november.

De stopper erkende eerder al dat hij enige tijd uit de roulatie zou zijn. "Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld", aldus De Ligt, die de start van de Serie A in het weekend van 19 en 20 september sowieso gaat missen. De Ligt ontbreekt ook bij veel duels van Oranje. In september, oktober en november staan diverse interlands op het programma, waaronder wedstrijden in de Nations League.

Zo staan er in begin september confrontaties met Polen en Italië op het programma, terwijl een maand later een Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina staat gepland. Tussendoor speelt Oranje ook nog een oefenwedstrijd tegen Mexico. De kans is aanwezig dat De Ligt medio november, wanneer het vijfde groepsduel in de Nations League met Bosnië en Herzegovina wordt afgewerkt, weer van de partij is bij Oranje.

Juventus meldt dat de operatie succesvol is verlopen, maar geeft tegelijkertijd aan te balen dat de verdediger lang uit de roulatie is. De Ligt speelde de voorbije maanden al met een nare schouderblessure, maar mede door personele problemen besloot de club de operatie uit te stellen tot na het seizoen. Na de uitschakeling in de Champions League door Olympique Lyon afgelopen vrijdag kreeg De Ligt groen licht voor de ingreep.