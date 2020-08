EK voor Kuipers ‘in gevaar’ na merkwaardig appverkeer met Slutsky

Björn Kuipers bevindt zich momenteel in een Russische rel. De scheidsrechter beantwoordde per app een vraag van Leonid Slutsky, de voormalig trainer van Vitesse die nu in dienst is van Rubin Kazan. Slutsky vroeg naar een penaltyincident bij de wedstrijd tussen Kazan en Lokomotiv Moskou (0-2) en deelde het antwoord van de arbiter vervolgens in de pers. Russische media speculeren zelfs dat het EK voor Kuipers op de tocht staat door het bericht van de leidsman.

Slutsky stuurde dinsdag tijdens de rust van de wedstrijd beelden van het incident naar Kuipers. Scheidsrechter Ivanov gaf geen strafschop, maar de Nederlander oordeelde na het zien van de beelden dat het wel een penalty kón zijn. Slutsky maakte de app openbaar om zijn punt te bewijzen, maar nu lijkt het alsof Kuipers zijn Russische vakgenoot bewust afvalt.

Kuipers bevestigt tegenover Voetbal International dat hij een app had gekregen met de vraag wat hij van de beelden vond. "Even kijken wat ik precies heb teruggestuurd. Ik zeg: Moeilijke situatie, keeper speelt niet de bal, dus strafschop zou mijn voorkeur hebben. Het is zo geen zwart-wit situatie, dus hiervoor ook geen VAR-interventie. Het is simpel: in zo'n geval steun ik altijd de beslissing van de scheidsrechter."

"Ik krijg zulke vragen veel meer als ik zelf niet fluit, of ik dan even mijn mening wil geven? Maar zeg je nou dat deze app van Slutsky kwam? Er staat Leonid onder, inderdaad, maar ik leefde in de veronderstelling dat dit afkomstig was van iemand van de Russische voetbalbond, een scheidsrechtersbegeleider uit Rusland met wie ik wel eens gewerkt heb. Die heet ook Leonid. Dat maakt het allemaal nog aparter."

Kuipers verwacht niet dat zijn app consequenties heeft. De UEFA is er namelijk geen voorstander van dat arbiters publiekelijk hun mening uiten. "Joh, ik heb geen idee, maar kan het me eigenlijk niet voorstellen", reageert hij nuchter. "Je overvalt me hiermee. Het enige dat ik heb gedaan, is antwoord gegeven op een vraag en een situatie beoordeeld, zonder dat ik wist dat het bericht van Leonid Slutsky kwam en dat hij er ook mee naar de media zou gaan."