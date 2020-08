Nathan Rutjes opvallende afwezige: ‘Een interview met Messi is makkelijker’

Nathan Rutjes is populairder dan ooit. Waar journalisten de voormalig middenvelder annex back tijdens zijn spelerscarrière gemakkelijk konden benaderen, blijkt het nu lastiger om een afspraak te maken. Voetbal International wilde Rutjes graag spreken vanwege een special van het weekblad over culthelden, maar het management van de televisiepersoonlijkheid bleek een doorn in het oog.

Rutjes heeft na zijn loopbaan als speler van onder meer Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam veel bekendheid verworven. De deelnemer van het populaire tv-programma Wie is de Mol? werd onder meer ambassadeur pupillenvoetbal van de KNVB, motivatiespreker, reclameacteur en talkshowgast. Rutjes werd een merk en heeft ook een manager in René Smit van The Right Place.

De oud-voetballer werd bij een verkiezing van het weekblad door de fans van Sparta verkozen tot grootste cultheld. Rutjes reageerde enthousiast op een verzoek om zich een dag te laten volgen door het blad, maar verwees nog wel even naar zijn management. Smit reageerde echter een week lang niet op een mailtje, waarna er telefonisch contact werd gezocht.

Smit, die 'geïrriteerd' klonk, zei dat zijn cliënt het druk had en deed de belofte een dag later terug te bellen. 'Drie dagen en een herinneringsappje later, meldt hij dat mee op pad gaan met Rutjes onmogelijk is. Agenda laat dat niet toe, appt de manager.' Smit stelde vervolgens een telefonisch interview voor. 'Die optie gaat hij checken. Na tien dagen heeft hij nog niet gereageerd.'

VI besloot dan maar een verhaal óver Rutjes te schrijven. De oud-prof reageerde enthousiast als hem naar nummers van mensen uit zijn omgeving werd gevraagd, maar hij verwees wederom naar Smit. 'Even later reageert Smit zelf al: Je voorstel om een artikel te maken mmv allerlei vrienden en familie heeft niet onze voorkeur. Maandag kom ik bij je terug voor telefonisch interview. Fijn weekend.'

Smit liet daarna lange tijd niet van zich horen. 'Wat een vrolijk verhaal beloofde te worden, levert steeds meer irritatie op. Op woensdag 29 juli, bijna een maand na de eerste aanvraag, appt Smit dat Rutjes zowaar gebeld kan worden, die middag nog. Het is twaalf voor vijf. Wel op voorwaarde dat het wegblijft bij familie en vrienden qua opzet. Ook willen we vooraf de gehele tekst zien en de mogelijkheid hebben tot wijzigen inclusief koppen. Hoor graag of vanmiddag jou ook uitkomt.'

Uiteindelijk besloot het blad af te zien van een vervolg van het verhaal. Dennis van Bergen, journalist van onder meer het Algemeen Dagblad, spreekt op Twitter van een 'herkenbaar' stuk in de VI over Rutjes en met name zijn management. "Met Lionel Messi is makkelijker een interview te regelen dan met Rutjes." Smit kon zich niet vinden in de kritiek. 'Zet alles in context van corona, drukte bij Sparta én vakantie van Nathan zelf en je hebt een juiste weergave van zaken. Ik stel voor dat we voor nu besluiten het te laten gaan. Duidelijkheid boven alles.'