‘Vertonghen neemt aantrekkelijke aanbieding uit Zuid-Europa zeer serieus’

De clubs staan in de rij voor Jan Vertonghen. Onder meer La Gazzetta dello Sport meldt deze woensdag dat Benfica momenteel over de beste papieren beschikt om de Belgische verdediger transfervrij binnen te halen. De 33-jarige Vertonghen is clubloos na zijn recente vertrek bij Tottenham Hotspur, de club die hij in totaal acht seizoenen diende.

Vertonghen verblijft momenteel in Portugal om daar vakantie te vieren, een trip die al langer op de agenda stond en niet direct iets heeft te maken met een mogelijke overstap richting Benfica. Voor de voormalig Ajax-stopper ligt naar verluidt een driejarig contract klaar in het Estádio da Luz, de thuishaven van de nummer twee in de Primeira Liga van afgelopen seizoen. Volgens Het Nieuwsblad neemt Vertonghen de aantrekkelijke aanbieding vanuit Lissabon zeer serieus. De Italiaanse journalist Gianluigi Longari voegt toe dat Benfica zelfs in 'poleposition' ligt.

‘Vertonghen bereikt akkoord en gaat drie miljoen per jaar verdienen’

Begin augustus wees alles er nog op dat Vertonghen zijn loopbaan zou vervolgen bij AS Roma, dat een opvolger zoekt voor de van Manchester United gehuurde Chris Smalling. Corriere dello Sport wist te melden dat de routinier een akkoord had bereikt over een tweejarig contract met een jaarsalaris van drie miljoen euro netto. werd eerder nog in verband gebracht met onder meer Ajax, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Internazionale, Napoli, Sevilla en Sporting Portugal.

Vertonghen nam onlangs via een bericht op de sociale media definitief afscheid van Tottenham. "Mijn tijd bij de club komt nu ten einde. Om meerdere redenen een verdrietige dag. Ik zal alle vrienden die ik hier heb gemaakt missen, de mensen die de club runnen, het spelen in het geweldige nieuwe stadion en natuurlijk jullie, de fans. Bedankt voor de jarenlange steun, jullie waren geweldig. We hebben samen enorm veel ongelooflijke herinneringen gecreëerd, maar voor nu is het tijd om afscheid te nemen", zo schreef de 118-voudig Belgisch international.