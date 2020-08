Sky Sports komt met verontrustend bericht over Georginio Wijnaldum

Het management van Georginio Wijnaldum wacht volgens Sky Sports nog steeds op een uitnodiging van het Liverpool-bestuur om over contractverlenging te praten. Het contract van de middenvelder loopt af in 2021 en het lijkt onwaarschijnlijk dat de Engelse kampioen hem volgend jaar gratis de deur laat uitlopen. Wijnaldum heeft zelf al eens laten doorschemeren dat hij dolgraag verbonden blijft aan Liverpool.

De berichtgeving van bovengenoemd medium staat haaks op de verhalen die begin juni de ronde deden in de Engelse media. Onder meer The Guardian repte destijds over een 'doorbraak in de onderhandelingen' tussen club en speler. Wijnaldum zou zijn contract op Anfield met drie of vier seizoenen verlengen. Twee maanden later blijkt dat er dus nog geen definitief akkoord is gesloten met de Oranje-international, waardoor er weer twijfels zijn over diens aanblijven bij the Reds.

Liverpool heeft volgens Sky Sports niet de financiële middelen om een vervanger te halen voor Wijnaldum, mocht de middenvelder alsnog besluiten om de grootmacht na vier seizoenen de rug toe te keren. Desondanks wordt Thiago Alcántara nog steeds genoemd als mogelijke aanwinst. Manager Jürgen Klopp is naar verluidt een groot bewonderaar van de middenvelder van Bayern München, wiens transferwaarde op dertig miljoen euro ligt. Liverpool zou echter niet bereid zijn om tijdens de coronacrisis een dergelijk bedrag op tafel te leggen.

Wijnaldum zelf werd in juni nog gelinkt aan Bayern, Barcelona en Internazionale, al lijkt de interesse inmiddels niet meer concreet te zijn. De 29-jarige middenvelder hoeft Liverpool ook niet tussentijds te verlaten. Wijnaldum is al enige tijd niet meer weg te denken uit de succesvolle formatie van Klopp, die de Nederlander zeer hoog heeft zitten. Samen veroverden ze recentelijk onder meer de Champions League en de Engelse landstitel.