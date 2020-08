‘Sarina Wiegman kan Leeuwinnen verlaten voor monstersalaris’

Sarina Wiegman is prominent in beeld bij de Engelse voetbalbond, zo weten The Times en De Telegraaf te melden. De FA denkt eraan de huidige bondscoach van de Oranje Leeuwinnen aan te stellen als trainer van het nationale damesteam van Engeland. Phil Neville is nu nog bondscoach, maar na de Olympische Spelen in Tokyo medio 2021 vertrekt de oud-international sowieso bij de Engelse ploeg. Mogelijk scheiden de wegen van trainer en bond al eerder dan afgesproken, waardoor de KNVB wellicht een belletje kan verwachten. In Engeland, waar men onder de indruk is van het cv van Wiegman, wacht naar verluidt een monstersalaris

Naar verluidt kan Wiegman 450.000 euro per jaar opstrijken in Engeland, een bedrag dat door De Telegraaf wordt bestempeld als monstersalaris. Chef voetbal Valentijn Driessen zegt in de podcast van de krant dat de FA Wiegman erg graag wil hebben. "Daar liggen bedragen te wachten waar Wiegman echt wel 'ja' tegen gaat zeggen. Het zou ook een geweldige stap voor haar zijn." Wiegman zou momenteel de voorkeur hebben boven Jill Ellis. De bondscoach van het vrouwenteam van de Verenigde Staten, die met Team USA twee keer het WK won, zou als te duur worden beschouwd. Het is overigens ook mogelijk dat Neville al voor de Olympische Spelen breekt met de FA, maar dan nog is het afwachten of Wiegman de overstap gaat maken.

Eerder vertelde de bondscoach van Oranje tegenover De Telegraaf dat ze haar volgend jaar aflopende contract in principe wil verlengen tot en met verplaatste EK, dat in de zomer van 2022 gaat plaatsvinden. "Het is nog steeds mijn ambitie om beide toernooien te doen", aldus de 104-voudig international, ook doelend op de Olympische Spelen in Japan. De bondscoach heeft inmiddels een eerste gesprek met de KNVB over een mogelijke contractverlenging achter de rug. De voetbalbond heeft uitgesproken graag verder te gaan met de trainer. "Voor de zomervakantie hebben beide partijen met elkaar gesproken over de toekomst na de Olympische Spelen van 2021. Daarbij is de intentie uitgesproken om in principe met elkaar door te gaan", aldus een woordvoerder van de KNVB. Na de vakantieperiode volgt volgens De Telegraaf een tweede gesprek.

Wiegman backs USA women's equal pay fight

Verenigde Staten

De kans is groot dat Wiegman 'gewoon' voor de groep van Oranje staat als men deelneemt aan de Olympische Spelen volgend jaar. Een vertrek ná het toernooi in Tokyo is echter niet uitgesloten, want de FA is volgens de berichtgeving 'volhardend' om Wiegman naar Engeland te halen. Nadat Neville in april zijn naderende vertrek aankondigde bij the Three Lionesses werden naast Wiegman en de in Portsmouth geboren Ellis verschillende namen gelinkt aan de functie, zoals Emma Hayes (Chelsea), Casey Stoney (Manchester United) en Laura Harvey (VS Onder-20, ex-Arsenal). Toch zag The Guardian al snel in dat de vijftigjarige Wiegman de gedroomde kandidaat zou zijn vanwege haar 'duizelingwekkende' cv.

De Engelse krant stipt, naast de prestaties van Wiegman bij Oranje, de rijke ervaringen van de coach in binnen- en buitenland aan, zoals in de VS. In 1989 speelde ze in North Carolina onder de vleugels van Anson Dorrance, die Team USA in 1991 naar WK-titel leidde. "Ik dacht altijd dat ik anders was dan andere meiden", zei Wiegman nadat ze was neergestreken in Noord-Amerika. "Mensen zeiden dat ik te fanatiek was over voetbal. Toen ik naar Carolina ging was ik opeens normaal. Het was een paradijs." Wiegman keerde even later terug naar Nederland met de missie om het vrouwenvoetbal in het land op te krikken naar Amerikaans niveau. Via Ter Leede en ADO Den Haag kwam ze bij Sparta Rotterdam (tijdelijk assistent bij de mannen van Jong Sparta) en de KNVB terecht. Na een periode als assistent van zowel Roger Reijners als Arjan van der Laan nam Wiegman begin 2017 het roer definitief over. Het bleek het begin van een succesverhaal.

Opmars Oranje

Een halfjaar later vierde voetbalminnend Nederland een groot feest. Oranje won onder leiding van Wiegman in eigen land het EK. Miljoenen mensen zagen voor de televisie hoe Nederland Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0), België (1-2), Zweden (2-0), Engeland (3-0) en nogmaals Denemarken (4-2) versloeg en voor het eerst in de geschiedenis een prijs pakte. Een jaar later werd Oranje samen met Zweden tot winnaar uitgeroepen van de Algarve Cup, nadat de finale werd afgelast vanwege de weersomstandigheden. In 2019 volgde een nieuw hoogtepunt met een finaleplek op het WK in Frankrijk. Wiegman en consorten konden in de eindstrijd echter niet voldoende opboksen tegen favoriet Verenigde Staten: 2-0.

Door de indrukwekkende opmars van Oranje de laatste jaren is de naam van Wiegman definitief gevestigd. The Guardian had al snel in de smiezen dat de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen een meerwaarde kon zijn voor de Engelse ploeg. Wiegman zou met haar 'tactische flexibiliteit' en 'pragmatische stijl' goed passen. "Ze spreekt niet alleen vloeiend Engels, maar ze heeft ook geen enkele emotionele connectie met de Engelse ploeg die in de laatste drie grote toernooi struikelde in de halve finale. Neville wilde geen concessies doen in zijn visie van veel balbezit en opbouw van achteruit. De subtiele ingrepen van Wiegman bij Oranje zorgde daarentegen juist voor meer counters en sneller spel van de verdediging naar de aanval en laten dus zien dat zij zich beter weet aan te passen. Engeland heeft nu geen coach nodig die koppig de principes van Neville aanhoudt. Neville faalde immers om het maximale uit the Three Lionesses te halen."