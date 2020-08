Frenkie de Jong stelt Barcelona-fans gerust met gebaar en uitleg

Frenkie de Jong verscheen afgelopen zaterdag in het Champions League-duel van Barcelona met Napoli met een verband om zijn linkerhand. Diens vriendin Mikky Kiemeney meldde via Instagram Stories dat de middenvelder enkele uren voor de aftrap was gestoken door een wesp. De Jong laat enkele dagen na de 3-1 zege op de Italianen weten dat de kwetsuur meevalt en dat er geen zorgen zijn in aanloop naar de clash met Bayern München van aanstaande vrijdag.

"Hoe het met mijn hand is? Daar gaat het goed mee", laat De Jong weten in een video-interview met beIN Sports, terwijl hij tegelijkertijd zijn bijna genezen hand laat zien. "Hij ziet er bijna weer helemaal normaal uit. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Misschien was het een allergische reactie, want ik werd gestoken door een wesp." Met verband om de opgezwollen linkerhand verscheen de Oranje-international gewoon aan de aftrap in het Camp Nou. Om vervolgens uit te groeien tot één van de uitblinkers aan Barcelona-zijde.

De Jong werd in de Spaanse media overladen met complimenten, al blijft de controleur bescheiden onder alle loftuitingen. "Of Napoli-thuis de beste wedstrijd van het seizoen was? Dat weet ik niet, dat moeten andere mensen maar beoordelen. Ik denk dat het wel lekker ging. Het was boven alles een goede teamprestatie", aldus de nuchtere middenvelder, die met Barcelona in de volgende ronde dient af te rekenen met titelfavoriet Bayern.

?? Frenkie De Jong: "How's my hand? It's good. It's almost normal again. I don't know what happened. I was stung by a wasp and it could have been an allergic reaction." #culers [bein sports] pic.twitter.com/lSxhEq73u7 — FCBarcelonaFl ?? (@FCBarcelonaFl) August 12, 2020

Het seizoen is nog niet afgelopen, maar desondanks spreekt De Jong nu al van een moeizame jaargang voor de Catalaanse grootmacht. "Er is een hoop gebeurd", verzucht de voormalig Ajacied. "Halverwege het seizoen werd de trainer vervangen (Ernesto Valverde werd opgevolgd door Quique Setién, red.). De titel ging naar Real Madrid, maar desondanks is er hoop op een goede afloop van het seizoen. "Als we de Champions League winnen kan er niet worden gezegd dat het alleen maar slecht is geweest."

De Jong kan niet zeggen welke club de uitgesproken favoriet is voor het veroveren van de Champions League dit jaar. "Ik weet ook niet of wij tot dat rijtje behoren, al is een club als Barcelona altijd een geduchte kanshebber. Het is alleen heel moeilijk om er één specifieke ploeg uit te pikken", zo besluit de Barcelona-middenvelder zijn relaas. Mocht de formatie van Setién winnen van Bayern, dan volgt in de halve finale een ontmoeting met Manchester City of Olympique Lyon.