Barcelona maakt melding van positieve coronatest

Barcelona maakt woensdag melding van een positieve coronatest. De Catalaanse topclub geeft aan dat een van de negen spelers die zouden gaan beginnen aan het voorseizoen positief is getest. Het gaat dus om Pedri, Francisco Trincão, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Carles Aleñá, Rafinha, Juan Miranda of Oriol Busquets. De speler heeft geen contact gehad met de selectie van Barcelona die afreist naar Lissabon voor het vervolg van de Champions League.

De speler is asymptomatisch, verkeert volgens de club verder in goede gezondheid en zit thuis in quarantaine. De club heeft de positieve test gemeld bij de relevante sport- en gezondheidsautoriteiten, zo meldt men. Alle personen die in contact hebben gestaan met de speler worden gecontacteerd, zodat zij tests kunnen ondergaan.

De positieve coronatest heeft geen gevolgen voor de kwartfinale van de Champions League, waarin Barcelona het opneemt tegen Bayern München. De speler heeft namelijk geen contact gehad met spelers die naar Lissabon afreizen voor de kraker. De topper tussen Barcelona en Bayern wordt vrijdagavond om 21.00 uur afgewerkt.