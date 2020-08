‘Bale ziet niet af van 30 miljoen en is bereid Real tot waanzin te drijven'

De verstandhouding tussen Gareth Bale en Real Madrid is de afgelopen tijd ernstig vertroebeld. De 31-jarige aanvaller maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Koninklijke voor de met 2-1 verloren Champions League-wedstrijd tegen Manchester City en een vertrek van de Welshman lijkt onvermijdelijk. De Daily Mirror schrijft echter dat Bale absoluut niet van plan is om Madrid te verlaten en zijn tot 2022 lopende contract voorlopig wil uitdienen.

Bale werd door Real Madrid in 2013 voor 101 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. Zijn contract werd in 2016 verlengd tot medio 2022 en dat vormt nu een probleem voor de kampioen van Spanje. De 79-voudig Welsh international strijkt in Madrid namelijk een netto jaarsalaris van vijftien miljoen euro op. Er is voorlopig geen enkele club die dit salaris kan ophoesten, zelfs als Real Madrid hem op huurbasis of transfervrij laat vertrekken.

Een jaar geleden was Bale dicht bij een vertrek bij Real Madrid, maar de Koninklijke dwarsboomde een lucratieve overstap naar China. Bij Jiangsu Suning had hij naar verluidt 1,1 miljoen euro per week kunnen gaan verdienen. Op dit moment zou de aanvaller nergens naartoe willen vertrekken. De Daily Mirror claimt dat Bale en zijn gezin gesetteld zijn in Spanje en dat hij het prima vindt om zijn tot 2022 lopende contract uit te dienen, alvorens hij aan de slag gaat bij een nieuwe club.

Er lijkt dan echter weinig speeltijd in het verschiet te liggen voor Bale, daar afgelopen weken wel is gebleken dat trainer Zinédine Zidane het absoluut niet meer in hem ziet zitten. In de laatste acht wedstrijden van Real Madrid kwam hij niet in actie en in de twee meest recente duels zat de aanvaller niet eens bij de wedstrijdselectie. “We hebben met elkaar gesproken, dat is privé en dat blijft ook zo. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij liever niet tegen Manchester City wilde spelen. De rest van het gesprek blijft tussen ons”, verklaarde Zidane voorafgaand aan het treffen met Manchester City.

Dat Bale op de dag van het duel met Manchester City op de golfbaan stond, zorgde voor grote woede bij voorzitter Florentino Pérez. Volgens El Confidencial is 'het gebrek aan toewijding en professioneel gedrag' Pérez en de andere bestuurders van Real een doorn in het oog. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Bale trainer Zinédine Zidane liet weten dat hij niet wenste te spelen tegen Manchester City. Bale is nog niet officieel op de transferlijst geplaatst, maar bij een volgende misstap van de aanvaller lijkt een definitieve breuk tussen club en speler onvermijdelijk. Er zou zelfs een ontslag op staande voet worden overwogen.