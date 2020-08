RKC neemt na Van der Wiel ook drievoudig Oranje-international op proef

Vurnon Anita verschijnt vanaf woensdag op het trainingsveld bij RKC Waalwijk, zo communiceert de Brabantse club via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder zit sinds zijn vertrek bij het Bulgaarse CSKA Sofia in maart zonder club. De komende tijd krijgt Anita de kans om een contract bij RKC te verdienen.

RKC verwelkomde eerder al Gregory van der Wiel en Chris David op proef en zij krijgen nu gezelschap van Anita. De drievoudig international van Oranje begon zijn loopbaan bij Ajax en maakte in 2012 de overstap naar Newcastle United. Na vijf jaar bij the Magpies verkaste hij naar Leeds United, maar het dienstverband bij the Whites werd geen succes. Na een huurperiode bij Willem II liet hij een jaar geleden zijn contract bij Leeds United ontbinden.

‘Ik wilde blijven, maar door de prijs zei Ajax: ‘We nemen het liever aan’’

Na een halfjaar zonder club te hebben gezeten, ging Anita aan de slag bij CSKA Sofia. De coronacrisis maakte al heel snel een einde aan zijn avontuur in Bulgarije. “De MLS vind ik wel interessant. Ik krijg nu ook wel belletjes vanuit die kant en de Verenigde Arabische Emiraten, dus het is afwachten wat er gaat komen”, gaf Anita in juni te kennen in een interview met Voetbalzone. Volgens het Brabants Dagblad meldde de middenvelder zich zelf bij RKC met het verzoek om de komende tijd mee te trainen.

Anita zou zich ‘fit en gretig genoeg’ voelen voor een dienstverband in de Eredivisie en krijgt de komende periode een kans om dit te bewijzen. Naast proefspelers Van der Wiel en David verwelkomde RKC met Kostas Lamprou (afkomstig van Vitesse), James Efmorfidis (afkomstig van Almere City FC), Thierry Lutonda (gehuurd van Anderlecht) en Nicolas Olsak (afkomstig van Maccabi Netanya) reeds vier versterkingen.