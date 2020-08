‘Ik vind dat écht jammer, daardoor zie je Liverpool niet meer spelen’

RB Leipzig en Atlético Madrid strijden woensdagavond om een plek in de halve finale van de Champions League. Hedwiges Maduro kan in onderstaande video respect opbrengen voor de speelstijl van Atlético Madrid, maar Orlando Engelaar is minder te spreken over de manier hoe los Colchoneros tot de laatste acht van het miljardenbal wisten te reiken.