Keiharde uithaal Van Praag imponeert AZ niet: ‘Reactie is voor zijn rekening’

AZ klopte na het definitief stilleggen van de Eredivisie aan bij de UEFA om de verdeling van de Champions League-tickets aan te kaarten. De Alkmaarders, die alleen koploper Ajax voor moesten laten gaan, vonden dat zij gezien de twee zeges op de Amsterdamse club recht hadden op rechtstreekse plaatsing voor het miljardenbal. Daarnaast werden twijfels geuit over de rol van UEFA-bestuurslid Michael van Praag in het hele gebeuren.

Van Praag is woedend over de handelswijze van de AZ-leiding, die hij tegenover het Algemeen Dagblad omschrijft als een ‘sneaky spel’. De uithaal van de voormalig KNVB-voorzitter maakt echter weinig indruk op Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. "Wij hebben vanuit het belang van AZ de verdeling van de Champions League-plaatsen aangekaart bij UEFA. Daarin hebben we helder aangegeven wat voor ons de overwegingen zijn geweest om dat te doen", zo stelt de bestuurder in een reactie aan voornoemde krant.

"Tijdens een dergelijk proces loop je tegen zaken aan die vragen oproepen, die vragen zijn bij UEFA in alle openheid neergelegd", legt Eenhoorn de werkwijze van het AZ-bestuur nader uit. "Ook de eventuele inbreng van de heer Van Praag was een van die vragen." AZ is zich dan ook van geen kwaad bewust. "Wij vonden het terecht, in het belang van de club, om alle vragen die nodig werden geacht te stellen. De reactie van de heer Van Praag daarop laten we graag voor zijn rekening. Wij focussen ons nu zoals in een eerder statement gesteld, op de toekomst met de voorrondes van de CL, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak."

Van Praag vond het niet kunnen dat AZ op eigen houtje contact had gezocht met de UEFA, terwijl er nog gesprekken waren met de KNVB en Ajax over de afhandeling van het coronadossier. Hierop stuurde het bestuurslid van de UEFA een privémail aan Eenhoorn. "Blijkbaar zagen Eenhoorn en de juridisch adviseur van AZ (Karim Aachboun, red.) wel brood in dat mailtje. Ze grepen het aan om te suggereren dat ik de UEFA-regels had overtreden. Die regels stellen dat een UEFA-bestuurslid zich niet met een zaak tussen een club en een nationale bond mag bemoeien, wanneer die persoon aan één van die partijen verbonden is."

De betreffende privémail lekte vervolgens uit, tot grote woede van Van Praag. "Wat zijn dat voor streken? Bel me gewoon op als je het niet met me eens bent! Speel open kaart.” Eenhoorn ontving vervolgens per mail het advies om contact op te nemen met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Hij antwoordde dat hij er lopende het proces niet op wilde reageren, maar er daarna zeker op terug zou komen. Nou dat hoeft van mij niet meer. De feiten spreken voor zich. Het zegt alles dat de UEFA niet eens formeel heeft gereageerd op AZ, maar gewoon de loting heeft uitgevoerd voor de voorrondes. Ze vonden het een non-story, blijkbaar."