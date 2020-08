Haaland diep onder de indruk: ‘Hij is veel beter dan ik op mijn vijftiende was’

Erling Braut Haaland is sinds zijn overstap naar Borussia Dortmund één van de meest geprezen voetballers op de Europese velden. De Noorse aanvaller kijkt zelf echter ook goed naar spelers die op regelmatige basis goede prestaties afleveren. Haaland is met name onder de indruk van Youssoufa Moukoko, die zich onlangs meldde voor de training van de hoofdmacht van BVB.

"Hij is veel beter dan ik op mijn vijftiende was", laat Haaland vanuit het Zwitserse trainingskamp van Dortmund weten aan Kicker. "Hij traint op deze leeftijd (Moukoko is vijftien, red.) al mee met het eerste elftal. ik woonde toen nog in Bryne (in Noorwegen, red.), waar ik opgroeide." Haaland wil niet teveel druk leggen op de schouders van de talentvolle jongeling. "Maar ik heb in mijn leven nog nooit zo'n goede vijftienjarige gezien."

De in Kameroen geboren Moukoko vertegenwoordigde tot dusver verschillende jeugdteams van Dortmund. De door Haaland bewierookte spits staat op het fraaie aantal van 127 doelpunten in 84 jeugdwedstrijden. Moukoko mag volgens de regelgeving van de bundesliga pas vanaf zijn zestiende uitkomen op het hoogste niveau in Duitsland. Het Dortmund-talent bereikt die leeftijd op 20 november.

Moukoko krijgt alle tijd om zich te ontwikkelen, zo liet hoofd spelersbeleid Sebastian Kehl onlangs optekenen in de Duitse media. "We bekijken ieder geval afzonderlijk en dat gebeurt niet alleen op basis van sportieve kwaliteiten of prestaties. Er komen ook fysieke en mentale aspecten bij kijken en de persoonlijkheid van een speler speelt een grote rol. We gaan hier heel erg verantwoordelijk mee om", aldus de oud-middenvelder van Dortmund.