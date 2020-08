Koeman lijkt achter het net te vissen: ‘Je ziet dat hij nu veel wordt genoemd’

Robin Gosens staat woensdagavond met Atalanta in de kwartfinale van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld en kan nog altijd kiezen tussen Nederland en Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman volgt hem volgens De Telegraaf nog steeds op de voet, maar lijkt het te moeten afleggen tegen die Mannschaft.

Gosens ontving al een uitnodiging voor de Duitse nationale ploeg voor de interlandperiode van maart, maar daar ging een streep door wegens de coronacrisis. De in Duitsland geboren verdediger lijkt in september voor zowel Oranje als die Mannschaft te kunnen worden uitgenodigd, maar de Duitsers zouden momenteel de beste papieren te hebben. John Stegeman, die bij Heracles als trainer met Gosens samenwerkte, noemt het bijzonder dat Gosens nu in de Europese top meedraait.

'Atalanta gaat winnen van PSG, die zitten in zo'n positieve flow'

“Robin bestrijkt bij Atalanta de hele linkerflank en dat is een rol die hem past als gegoten. Je ziet dat hij nu veelvuldig wordt genoemd bij het Duits elftal, bij Oranje en bij veel mooie clubs. Dat is logisch. Hij koppelt zijn kwaliteiten aan rendement en dat is voor veel clubs belangrijk. Hij is een complete speler geworden, die misschien de stap naar een nog betere club gaat maken”, stelt Stegeman in De Telegraaf. Op de andere flank bij Atalanta speelt woensdagavond vermoedelijk Hans Hateboer.

Toenmalig trainer Erwin van de Looi vertelt dat Hateboer uit nood ooit in het eerste elftal van FC Groningen als rechtsback werd geprobeerd en nooit meer uit het elftal verdween. “Je ziet dat Atalanta met 5-3-2 een systeem speelt dat Hans op het lijf is geschreven. Zijn grote loopvermogen en drive naar voren zijn de grote kwaliteiten van Hans en het pure verdedigen is iets minder”, zegt de bondscoach van Jong Oranje. “Dat is met drie centrale verdedigers achter zich minder een probleem. Hij heeft specifieke kwaliteiten, maar ook een mooie onbevangenheid. Hij gaat er gewoon voor en lijkt zich niet echt druk te maken. Ik vind het heel mooi om te zien hoe geweldig hij zich heeft ontwikkeld.”