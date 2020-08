Van Praag woest door ‘sneaky spel’ van AZ rond Champions League-ticket

AZ ging deze week ‘gewoon’ in de koker tijdens de loting voor de tweede voorronde van de Champions League en werd gekoppeld aan Viktoria Plzen. De Alkmaarders meenden recht te hebben op het beste Europese ticket voor Nederland, daar er in het afgebroken Eredivisie-seizoen twee keer gewonnen werd van Ajax, maar vingen bot bij de KNVB en de UEFA en besloten niet meer naar het CAS te stappen. Michael van Praag doet in gesprek met het Algemeen Dagblad uit de doeken dat AZ een ‘sneaky spel’ heeft gespeeld en is woest over de handelswijze van de Alkmaarders.

Ajax en AZ eindigden in punten gelijk, maar de Amsterdammers hadden een beter doelsaldo en krijgen derhalve het beste Europese ticket. Dat geeft recht op deelname aan de groepsfase van de Champions League, tenzij Olympique Lyon de huidige editie nog weet te winnen. AZ stapte naar de UEFA en dat kan Van Praag begrijpen, alleen vindt hij dat er ‘stiekem’ gehandeld is. De voormalig KNVB-voorzitter en huidig bestuurslid van de UEFA stelt dat zijn integriteit in twijfel is getrokken door achter zijn rug om te klagen bij de Europese voetbalbond. “Schijnbaar puur bedoeld om mij in diskrediet te brengen. Een heel sneaky spel.”

Dat AZ al contact opnam met de UEFA terwijl er nog gesproken werd met Ajax en de KNVB over de afwikkeling van het ‘coronadossier’, vindt Van Praag slinks. “Ik moest dat zelf ook in de krant lezen”, zegt de voetbalbestuurder. Van Praag stelt kwesties tussen Nederlandse clubs en de KNVB van ‘een afstand te bezien’. “Maar ik werd hier vanuit het buitenland op aangesproken. Collega's vroegen of dat in Nederland altijd zo ging, dat clubs de UEFA stiekem benaderen, achter de rug van de nationale bond en collega-clubs om. En hoe het kwam dat ik er niets vanaf wist.”

Van Praag heeft AZ-directeur Robert Eenhoorn vervolgens een privémail gestuurd, waarin hij uitlegde dat hij de handelswijze niet netjes vond en het idee had dat het contraproductief werkte. “Blijkbaar zagen Eenhoorn en de juridisch adviseur van AZ (Karim Aachboun, red.) wel brood in dat mailtje. Ze grepen het aan om te suggereren dat ik de UEFA-regels had overtreden. Die regels stellen dat een UEFA-bestuurslid zich niet met een zaak tussen een club en een nationale bond mag bemoeien, wanneer die persoon aan één van die partijen verbonden is.”

Hij is van mening dat dit niet ‘bemoeien’ was, omdat er geen sprake was van het indirect of direct beïnvloeden van de UEFA of de KNVB. De privémail van Van Praag belandde op de burelen van de UEFA om ‘een juridisch voordeeltje te halen, en hem een belangenconflict in de schoenen te schuiven’. Later lekte het ook uit naar Quote, waarna Aachboun het ook noemde tegenover het Algemeen Dagblad, Het Parool en het Noordhollands Dagblad. “Steeds werd suggestief mijn Ajax-verleden erbij gehaald. Steeds werd gesuggereerd dat ik de kwestie op bondsniveau zou beïnvloeden en manipuleren.” Zelf koos Van Praag er bewust voor om zich niet uit te spreken voor het pleit beslecht was. "AZ heeft me in mijn eer aangetast op een manier die ik echt niet vind kunnen."

“Ik stuur één persoonlijke mail aan Eenhoorn - en AZ speelt 'm stiekem door naar de UEFA én aan Quote. Wat zijn dat voor streken? Bel me gewoon op als je het niet met me eens bent! Speel open kaart”, gaat Van Praag verder. Hij heeft daarna nog een mail gestuurd aan Eenhoorn, waarin zijn handelswijze kwalijk noemde en hem adviseerde om contact op te nemen met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Hij antwoordde dat hij er lopende het proces niet op wilde reageren, maar er daarna zeker op terug zou komen. Nou dat hoeft van mij niet meer. De feiten spreken voor zich. Het zegt alles dat de UEFA niet eens formeel heeft gereageerd op AZ, maar gewoon de loting heeft uitgevoerd voor de voorrondes. Ze vonden het een non-story, blijkbaar.”