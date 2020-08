Kraker in halve finale Europa League dankzij late kopgoal van Sevilla

Sevilla heeft dinsdagavond in de Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg de halve finale van de Europa League bereikt. De manschappen van Julen Lopetegui konden 88 minuten lang niet door de muur van Wolverhampton Wanderers breken, maar een kopbal van Lucas Ocampos bracht in de slotfase uitkomst: 0-1. Sevilla, waar Luuk de Jong vijf minuten voor tijd inviel, speelt in de halve finale tegen Manchester United.

Wolverhampton gokte vanaf het begin duidelijk op de counter en was daar in de twaalfde minuut al succesvol mee. De bliksemsnelle Adama Traoré kon na een rush over vijftig meter slechts worden afgestopt met een tackle van Diego Carlos op zijn enkels in de zestien, waardoor the Wolves een penalty kregen. Raúl Jiménez schoot de bal echter uitzonderlijk zwak in en zag doelman Bono redding brengen.

Het restant van de eerste helft stond bepaald niet bol van spectaculaire momenten, al creëerde Sevilla wel enkele mogelijkheden. Een kopbal van spits Youssef En-Nesyri, die de voorkeur kreeg boven De Jong, ging echter net over, terwijl Lucas Ocampos vanbinnen de zestien net voorbij de tweede paal mikte. Op slag van rust probeerde Joan Jordan het vanaf de rand van de zestien, ditmaal bracht Wolverhampton-doelman Rui Patrício vrij eenvoudig redding.

De tweede helft kende een vergelijkbaar beeld: the Wolves speelden erg verdedigend, terwijl Sevilla zonder al te veel urgentie de aanval zocht. En-Nesyri creëerde een kwartier na rust een goede kans voor zichzelf, maar zag zijn punter van een meter of vijf van het doel gekeerd worden. Een kopbal van Jules Koundé ging even later rakelings over, terwijl een vrije trap van Éver Banega door Rui Patrício knap onder de lat werd uitgetikt. Twee minuten voor tijd slaagde Sevilla er dan toch in de muur van de Engelsen te slechten. Een ragfijne voorzet van Banega werd door Ocampos bij de tweede paal binnen gekopt: 0-1.