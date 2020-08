‘Turkse grootmacht maakt uitzondering voor Mario Götze met megasalaris’

Mario Götze maakt mogelijk een opvallende overstap naar Turkije. Galatasaray hoopt de aanvallende middenvelder met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro te verleiden, zo meldt het Turkse Sabah. Götze, die transfervrij is vertrokken bij Borussia Dortmund, is naar verluidt bereid om naar het contractvoorstel te luisteren en heeft deze week een afspraak met Galatasaray.

Götze heeft volgens BILD in ieder geval bedankt voor het aanbod van FC Cincinatti, dat een jaarcontract ter waarde van liefst 3,8 miljoen euro klaar had liggen voor de Duitser. Götze wil in Europa blijven en heeft daarom naar verluidt ook het Inter Miami FC van David Beckham nul op het rekest gegeven. De spelmaker heeft over interesse niet te klagen, want ook AS Monaco, Sevilla, Fiorentina, AC Milan en AS Roma worden aan hem gelinkt.

Als Galatasaray daadwerkelijk bereid is om Götze een dergelijk salaris te betalen, is dat op zijn minst opvallend te noemen. Cin Bom is volgens Turkse media juist bezig om de salariskosten voor komend seizoen te drukken. Zo wil Galatasaray in ieder geval afscheid nemen van Ryan Babel, die niet in de plannen voorkomt van trainer Fatih Terim. Babel verdient op jaarbasis echter ook 2,5 miljoen euro en heeft besloten om voorlopig geen afstand te doen van zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract, zo klinkt het.

Götze speelde verdeeld over twee periodes voor Dortmund. Tussendoor maakte hij de overstap richting Bayern München, maar het avontuur in Zuid-Duitsland bleek geen succes te zijn. Afgelopen seizoen kwam Götze steeds minder vaak aan spelen toe bij BVB, waarop de clubleiding besloot om de samenwerking met de spelmaker geen vervolg te geven.